In der Bundesliga treffen heute die TSG Hoffenheim und der BVB aufeinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 20. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem recht deutlichen Ausscheiden im DFB-Pokal bleit der TSG nichts anderes übrig, als sich voll auf die Bundesliga zu konzentrieren. Mit 31 Punkten und dem vierten Tabellenplatz sieht es da auch richtig gut aus. Hoffenheim, dass nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei hat, ist auf Champions League Kurs. Ein Sieg gegen den BVB würde sämtliche Verfolger in Schach halten.

Bei Borussia Dortmund herrscht dicke Luft. Die 2:1-Pokalniederlage gegen das zweitklassige St. Pauli sorgt für reichlich Diskussionen beim Ruhrpott-Klub. In der Liga sieht es für die Dortmunder schon besser aus. Zwar hat der BVB als Tabellenzweiter sechs Punkte Rückstand auf Platz eins, aber auch ganze acht Punkte Vorsprung auf Platz drei. Eigene Spiele gewinnen und auf Ausrutscher der Münchner hoffen lautet die Devise.

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Bundesliga, 20. Spieltag

Bundesliga, 20. Spieltag Datum & Uhrzeit: Januar, 15:30 Uhr

Januar, 15:30 Uhr Austragungsort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim TV-Übertragung: Sky

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem BVB heute live und in voller Länge. Um das Spiel sehen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zum Angebot von Sky.

Bereits ab 14 Uhr werdet Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann auf alle Samstagsspiele eingestimmt.

Das Spiel TSG Hoffenheim vs. BVB könnt Ihr heute auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 sehen. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von TSG Hoffenheim vs. BVB zu sehen sein werden.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein via SkyTicket.

Des Weiteren könnt ihr die Konferenz am Samstag via Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt im Livestream verfolgen.

© getty Erling Haaland trifft mit dem BVB in der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim.

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert auch in der Rückrunde jedes Bundesligaspiel für Euch mit. Beim Liveticker der Partie TSG Hoffenheim vs. BVB seid Ihr dank minütlicher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht es zum Liveticker: TSG Hoffenheim vs. BVB.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz am Samstag.

Bundesliga: Der 20. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 21. Januar 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FC Augsburg Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Union Berlin Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr SC Freiburg VfB Stuttgart Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Borussia Dortmund Samstag, 22. Januar 15.30 Uhr Greuther Fürth Mainz 05 Samstag, 22. Januar 18.30 Uhr VfL Bochum Köln Sonntag, 23. Januar 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sonntag, 23. Januar 17.30 Uhr Hertha BSC FC Bayern München

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN hat nach Abpfiff die besten Szenen der Partie in Form von Highlights im Angebot. Gleiches gilt für die anderen Samstagspartien und für das gestrige Freitagsspiel.

DAZN-Kunden können neben der Bundesliga auch andere Sportarten und Ligen verfolgen. Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr erhaltet Ihr das dazu benötigte Abonnement.

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Akpoguma, Raum - Geiger - Rudy, Kramaric - Bebou, Dabbur

Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Akpoguma, Raum - Geiger - Rudy, Kramaric - Bebou, Dabbur BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, Malen - Haaland

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag