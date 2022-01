Familie von Ex-Bundesligaspieler Nelson Valdez offenbar beinahe in Paraguay entführt

Die Familie von Ex-Bundesligaspieler Nelson Valdez ist in Paraguay offenbar nur knapp einer Entführung entkommen.

Paraguayischen Medienberichten zufolge hatten offenbar fünf Männer einen Angriff auf die Familie von Valdez in Caaguazu im Süden Paraguays geplant. Nationale Einsatzkräfte nahmen die Gangster in Gewahrsam, nachdem diese versucht hatten, eine Polizeistation unmittelbar in der Nähe zu übernehmen und anschließend zum Haus der Familie zu fahren.

Bei der Durchsuchung der Männer seien Kurz- und Langwaffen, Sturmhauben und Funkgeräte sichergestellt worden. Ein Video der Festnahme kursiert seither im Netz. Demnach hatten die Kriminellen den Plan 100.000 Dollar Lösegeld zu erpressen.

Valdez war während seiner aktiven Karriere insgesamt zehn Jahre in der Bundesliga aktiv. Dort absolvierte er für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt 203 Spiele, in denen er 38 Tore erzielte und 23 weitere Treffer auflegte.

Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland 2017 spielte er noch drei Jahre für Cerro Porteno, ehe er im Sommer 2021 seine aktive Laufbahn beendete.