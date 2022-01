Zum Auftakt des 20. Spieltags der Bundesliga empfängt am heutigen Abend Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld. Hier verfolgen wir für Euch die gesamte Partie im Liveticker.

Arminia Bielefeld ist am heutigen Abend zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Beide Teams konnten in der Rückrunde bislang noch keinen Sieg einfahren. Ob sich das heute Abend ändert, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für beide Teams lief der Rückrundenauftakt in der Bundesliga nicht ideal. Arminia Bielefeld holte in den zwei Spielen zwei Punkte, Frankfurt gar nur einen. Frankfurt muss dringend punkten, wenn sie nicht den Anschluss an die Europapokalplätze verlieren wollen. Zwei Rückkehrer könnten heute dabei helfen: Torhüter Kevin Trapp und Dauerbrenner Filip Kostic waren unter der Woche nach überstandener Corona-Infektion wieder im Teamtraining. Arminia Bielefeld dagegen befindet sich aktuell mit 18 Punkten auf einem Relegationsplatz. Mit einem Sieg heute könnten sich die Gäste aber zumindest vorübergehend auf Platz 14 schieben. Gelingt den Gästen heute nach zwei Unentschieden in Folge ein Sieg?

Vor Beginn: Die Begegnung zum Auftakt des 20. Spieltags wird heute Abend um 20.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld.

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, Lindström, Kamada, Kostic - Borré

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, Lindström, Kamada, Kostic - Borré Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, Castro - Wimmer, Okugawa, Krüger - Serra

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die heutige Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr das Spiel ab 19.30 Uhr live und in voller Länge im TV. Das Spiel beginnt etwas später um 20.30 Uhr. Marco Hagemann und Benny Lauth kommentieren die Partie.

Ihr könnt DAZN auch im Livestream über Euren Browser im Internet oder die kostenlosen DAZN-App nutzen. Um das Spiel bei DAZN heute live sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Das Angebot findet Ihr hier.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag