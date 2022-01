Die Omikron-Variante des Coronavirus bekommt langsam, aber sicher auch der Fußball zu spüren. In England mussten deswegen schon zahlreiche Spiele abgesagt werden. In Deutschland könnte dies bald auch der Fall sein. SPOX erklärt Euch, wann in der Bundesliga Fußballspiele coronabedingt verschoben werden.

In der englischen Premier League ist der letzte Spieltag, an dem kein Spiel wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste, mehrere Wochen her. Seit dem 16. Spieltag musste pro Runde zumindest ein Spiel ausfallen.

Die Verbreitung der Omikron-Variante macht sich nun auch in der Bundesliga bemerkbar. Während die Premier League auch in der Weihnachtszeit munter weiterspielte, legte die Bundesliga eine mehr als zweiwöchige Pause ein - die übliche Winterpause. Am Freitag, den 6. Januar, geht es jedoch wieder weiter, wenn der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach den 18. Spieltag und damit gleichzeitig auch die Rückrunde eröffnen.

Im Vorfeld des Spiels steht einmal mehr das Coronavirus im Fokus. Aufseiten des Rekordmeisters kommt es aufgrund dessen nämlich zu mindestens acht Ausfällen, die dem Virus zuordenbar sind, was dazu führt, dass das Spiel möglicherweise auf der Kippe steht, sollte sich die Lage bei den Münchnern bis dahin verschlimmern.

© getty Die Omikron-Variante hat auch die Bundesliga erreicht.

Doch wann kommt es eigentlich überhaupt zur Verschiebung eines Fußballspiels in der Bundesliga? SPOX liefert Euch die Antwort.

Corona: Wann werden Fußballspiele verschoben?

In der Bundesliga gibt es eine klare Regelung, die bestimmt, wann es zu einer Spielabsage kommt. Wenn ein Klub weniger als 15 spielberechtigte Akteure hat, wobei mindestens einer dieser 15 Spieler ein Torhüter sein muss, darf die Deutsche Fußball Liga (DFL) einer Spielabsage zustimmen. Der Klub selbst muss dafür einen Antrag stellen. Darauf hatten sich die Vereine zu Beginn der Pandemie geeinigt.

Trotz der katastrophalen Corona-Lage beim FC Bayern wird das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach Stand jetzt stattfinden. Zwar konnte Trainer Julian Nagelsmann beim Trainingsstart am vergangenen Montag mit nur zehn Feldspielern sowie zwei Torhütern trainieren, da sich jedoch in der Reservemannschaft der Münchner zahlreiche spielberechtigte Spieler, die den Kader bei Bedarf auffüllen können, befinden, wird das Duell wohl vonstatten gehen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Der FC Bayern hat mit den Fohlen noch eine Rechnung offen. Nach der 0:5-Klatsche im DFB-Pokal will sich der Rekordmeister am Freitag dafür revanchieren. Der Rest der Liga greift erst wieder am Samstag bzw. am Sonntag ein. Borussia Dortmund ist am Samstag zu Gast bei Eintracht Frankfurt.