Die Bundesliga kehrt am Freitag aus der kurzen Pause wieder zurück. Am Sonntag treffen im Rahmen des 21. Spieltags Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wer das Spitzenspiel live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Am Freitag wird in der Bundesliga wieder Fußball gespielt. Auch am kommenden Sonntag, den 6. Februar, rollt in mehreren deutschen Stadien der Ball. Dabei ist eines von zwei Spielen das zwischen dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund und dem Tabellendritten Bayer Leverkusen. Die beiden Topteams stehen sich am 21. Spieltag im Dortmunder Signal-Iduna-Park gegenüber. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. In der Hinrunde setzte sich der BVB mit 4:3 gegen die Werkself durch.

Das zweite Sonntagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der SpVgg Greuther Fürth steigt um 17.30 Uhr.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen live im TV und Livestream?

Nachdem die Sonntagsspiele der Bundesliga allesamt von DAZN übertragen werden, ist der Streamingdienst auch für das kommende Spitzenspiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen verantwortlich. Eine Stunde vor Spielbeginn geht die Vorberichterstattung los. Zu diesem Zeitpunkt meldet sich auch das folgende Team:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Seb Kneißl

Seb Kneißl Reporter vor Ort: Daniel Herzog

© getty Borussia Dortmund gewann das Spiel in der Hinrunde gegen Bayer Leverkusen mit 4:3.

Auch das späte Sonntagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der SpVgg Greuther Fürth läuft bei DAZN. Die Freitagsspiele der Bundesliga sowie zahlreiche andere europäische Topligen gehören ebenfalls Teil zum breiten DAZN-Angebot. Neben Fußball bietet das "Netflix des Sports" auch Sportarten wie American Football, Basketball, Wintersport, Radsport, Tennis, Handball, Rugby, Motorsport, Kampfsport und noch mehr an.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen aktuell 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Zum 1. Februar steigt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden jedoch auf 29,99 Euro im Monatsabo und auf 274,99 Euro im Jahresabo an.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen live im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Alle, die kein DAZN-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf das Duell verzichten, denn SPOX liefert zum Spiel BVB - Bayer Leverkusen einen ausführlichen Liveticker. Somit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Spielfeld passiert.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga (21. Spieltag)

Datum: 06. Februar 2022

Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Übertragung: DAZN

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag