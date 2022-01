Im ersten Spiel des 19. Spieltags der Bundesliga empfängt der BVB den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Topspiel am Freitag! Am heutigen Abend trifft mit der Borussia der Tabellenzweite und auf den -vierten Freiburg. Zwar trennen beide Teams insgesamt sieben Punkte in der Tabelle, was sie jedoch eint, ist die formschwache Verfassung: Sowohl die Mannschaft von Marco Rose als auch die Christian Streichs mussten sich vier Mal in den letzten zehn Spielen den jeweiligen Gegnern geschlagen geben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann die Partie stattfindet, wo sie übertragen wird und welche Spieler womöglich aufgestellt werden.

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga (21/22)

Bundesliga (21/22) Spieltag: 19. Spieltag

19. Spieltag Datum: Freitag, 14. Januar 2022

Freitag, 14. Januar 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Signal-Iduna-Park in Dortmund

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Da es sich bei der Partie um ein Freitagsspiel handelt, kommt bei der Übertragung der Streamingdienst DAZN zum Zug. Seit Beginn dieser Saison fallen alle Spiele, die nicht am Samstag ausgetragen werden (gilt nicht für englische Wochen), in den Zuständigkeitsbereich der Livesport-Plattform.

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Die exklusive Übertragung im Livestream via Internet wird auf der DAZN-Website sowie in den Apps zur Verfügung stehen. Den Ausstrahlungsbeginn hat man auf 19.30 Uhr, also eine Stunde vor Spielanpfiff terminiert. Das folgende Team begleitet Euch durch die

Partie:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Dieses beläuft sich aktuell auf einen monatlichen Preis von 14,99€. Alternativ dazu könnt Ihr auch direkt eine Jahresmitgliedschaft abschließen. Dafür berechnet das Unternehmen 149,99€.

Neben allen Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga, können Kunden von DAZN unter anderem auch eine Vielzahl an Spielen der Champions League, der NFL, NBA sowie MMA sehen. Ihr seid noch kein Kunde? Dann könnt Ihr hier direkt Euer Abo abschließen.

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im TV

Neben der Übertragung im Livestream bietet DAZN außerdem die Möglichkeit, das Match im linearen Fernsehen zu verfolgen. Die Sender DAZN 1 und 2 sind allerdings nur in Kombination mit entweder dem Sky Q- oder Giga-TV-Receiver (Vodafone) empfangbar. Alle notwendigen Infos dazu, findet Ihr hier.

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute in Liveticker bei SPOX

Wer sich das Spiel nicht anschauen kann, dem können wir an dieser Stelle unseren Liveticker ans Herz legen. Mit minütlichen Updates halten wir Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr weder Tore, Gelbe oder Rote Karten noch sonstige Großereignisse verpasst. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker des Spiels BVB vs. SC Freiburg

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Hazard, Bellingham, Malen, Reus - Haaland

Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Hazard, Bellingham, Malen, Reus - Haaland SC Freiburg: Uphoff - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Haberer, Höfler, Sallai, Jeong, Grifo - Höler

BVB vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Tabelle vor dem 19. Spieltag