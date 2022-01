BVB-Fans vs. Hoffenheim-Mäzen Hopp: Darum bleibt die DFB-Strafe wirkungslos

Die vom DFB verhängte und folgenschwere Strafe gegen die Anhänger von Borussia Dortmund aufgrund von Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp wird wirkungslos verpuffen.

Im Februar 2020 hatte das DFB-Sportgericht die Bewährung für die BVB-Fans nach erneuten Schmähungen gegen Hopp ausgesetzt und die Anhänger der Schwarzgelben für die Saisons 2020/21 und 2021/22 von Spielen bei der TSG ausgeschlossen.

Durch die Coronavirus-Pandemie, die Deutschland anschließend im März 2020 traf und in deren Folge große Teile der seitdem stattfindenden Bundesligapartien nahezu gänzlich ohne Zuschauer ausgetragen werden, bleibt die Strafe für die BVB-Fans jedoch wirkungslos.

Beim bis dato einzigen Gastspiel seit Beginn der Pandemie in Hoffenheim am 17. Oktober 2020 waren ohnehin keine Auswärtsfans zugelassen. Das gilt auch für die am Samstag stattfindende zweite Begegnung zwischen der TSG und dem BVB in Sinsheim. Zwar sind immerhin 500 Zuschauer zugelassen, allerdings werden die Tickets unter den Dauerkartenbesitzern der Hoffenheimer verlost. Der Ausschluss der Dortmunder Fans von Auswärtsspielen bei Hoffenheim endet im Sommer.

Nach dem Urteil im Februar 2020 schwappte eine riesige Protestwelle durch die organisierte Fanszene. Gruppierungen von der 1. bis zur 3. Liga solidarisierten sich mit den abgestraften BVB-Fans und bezichtigten den DFB der Lüge und Falschheit, weil dieser in Person des ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel den Anhängern das Zugeständnis gemacht hatte, von Kollektivstrafen abzusehen.

Der Zwist zwischen den Fans, dem Verband und Hoffenheim-Mäzen Hopp als Symbol des Fan-Protests gegen den DFB und die verhängte Kollektivstrafe, gipfelte Ende Februar in einem Beinahe-Spielabbruch beim Spiel zwischen dem FC Bayern und der TSG. Ein - so legen es Enthüllungen einer im März 2021 erschienenen ZDF-Dokumentation nahe - inszenierter Vorgang.