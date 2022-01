Mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach beginnt heute die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2021/22. Ob Ihr das Spiel live im Free-TV sehen könnt und wo es im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am heutigen Freitag, 7. Januar, erwacht die Bundesliga-Saison 2021/22 aus ihrem kurzen Winterschlaf. Zum Auftakt des 18. Spieltags, zugleich der Auftakt der Rückrunde, empfängt der FC Bayern München heute Borussia Mönchengladbach zum Klassiker. Spielbeginn in der Allianz Arena in München ist um 20.30 Uhr.

Der Rückrundenstart steht für beide Mannschaften unter keinem guten Stern. Coronabedingt befanden sich im Laufe dieser Woche bei beiden Teams zahlreiche Spieler in Quarantäne. Besonders schlimm erwischte es den FC Bayern München. Gleich acht Spieler aus dem Kader von Trainer Julian Nagelsmann - darunter Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Leroy Sane - wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ob der eine oder andere Spieler betroffene Spieler gegen Mönchengladbach auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden.

Stattfinden wird das Spiel aller Voraussicht nach, da der FC Bayern dennoch die geforderte Anzahl von 15 spielberechtigten Spielern vorweisen kann.

Mit Borussia Mönchengladbach trifft der FC Bayern heute auf einen Angstgegner. Das zeigte sich bereits im Verlauf der Hinrunde, als die Fohlen zum Saisonstart dem Rekordmeister ein 1:1 abtrotzten. Unvergessen bleibt das Duell in der 2. DFB-Pokalrunde, als Mönchengladbach dem FC Bayern eine historische 0:5-Abfuhr verpasste. Es war eines der wenigen guten Spiele der Gladbacher in der Hinrunde. In der Tabelle steht das Team von Trainer Adi Hütter nach der Hinrunde als 14. nur zwei Punkte vor Relegationsplatz 16.

Bundesliga heute live im Free-TV? So seht Ihr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream

Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach - diesen Bundesliga-Klassiker wollen heute selbstverständlich viele Fußballfans live sehen, auch da in der Allianz Arena wegen der momentanen Coronalage keine Zuschauer zugelassen sind.

Heute ist es einer breiter Öffentlichkeit als bei den meisten anderen Bundesligaspielen möglich, das Spiel live zu verfolgen, wird es doch live im Free-TV übertragen - und zwar von SAT.1. Der Privatsender ist in dieser Saison im Besitz der Übertragungsrechte für drei Spiele im Free-TV. Im bisherigen Saisonverlauf zeigte SAT.1 bereits die Spiele Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München und FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live, das heutige Spie ist demnach das letzte, das in dieser Saison live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird.

Bundesliga heute live im Free-TV? So seht Ihr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Die Live-Übertragung von FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach beginnt heute bereits um 19.30 Uhr mit einer ausführlichen Berichterstattung. Durch diese wird Euch Moderator Matthias Opdenhövel begleiten, ehe dann rechtzeitig zum Spielbeginn Moderator Wolff-Christoph Fuss übernimmt.

Nach Spielende folgen Interviews mit den Hauptprotagonisten der Partie und eine Zusammenfassung mit allen Highlights.

Bundesliga heute live im Free-TV? So seht Ihr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

Selbstverständlich könnt Ihr den Rückrundenauftakt heute auch im Livestream auf allen erdenklichen Endgeräten verfolgen. Zum einen bietet SAT.1 einen kostenlosen Livestream an, den Ihr auch bei ran.de abrufen könnt.

Zum anderen zeigt auch DAZN das komplette Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Auch bei DAZN beginnt die Übertragung heute um 19.30 Uhr. Folgendes Personal ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Abrufen könnt Ihr den Livestream von Spiel auf dazn.com und in der DAZN-App. Ebenfalls live zu sehen ist das Spiel auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1. Diesen ist aber nur in Verbindung mit einem bereits bestehenden Vodafone- oder Sky-Vertrag nach einer Zuzahlung zu empfangen.

Neben der Bundesliga hat DAZN mit der Champions League, der Primera Division, Ligue 1 und Serie A weitere europäische Topligen in seinem umfangreichen Programmangebot. Ein Abo lohnt sich für Fußball-Fans also auf alle Fälle!

Hier könnt Ihr entweder ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (149,99 Euro) abschließen!

Bundesliga: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Auch in der Rückrunde bietet SPOX zu jedem Bundesligaspiel einen kostenlosen Liveticker an. Klickt rein, und verpasst heute nichts vom Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag