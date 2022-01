Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Rückrunden-Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen heute Union Berlin. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und im Livestream und empfehlen Euch einen Liveticker.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Endlich wieder Bundesliga! Nachdem sich die 18 Klubs kurz vor Weihnachten in eine wohlverdiente Winterpause verabschiedet hatten, begann der 18. Spieltag gestern mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

Am heutigen Samstag, 8. Januar, finden weitere interessante Begegnungen statt, unter anderem empfängt Bayer Leverkusen das Team von Union Berlin. Spielbeginn in der Bay Arena ist um 15.30 Uhr.

Im Vergleich zu vielen anderen Bundesligisten gehen Leverkusen und Union Berlin relativ sorgenfrei in den Rückrundenauftakt. Leverkusen hat momentan keine positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler im Kader, Union mit Pawel Wszolek und Sheraldo Becker "nur" zwei. Rani Khedira testete sich zu Wochenbeginn nach einer Corona-Infektion frei, sein Einsatz im heutigen Spiel steht aber auf der Kippe.

Leverkusen und Union Berlin können beide auf eine zufriedenstellende Hinrunde zurückblicken. Leverkusen beendete diese als Vierter auf einem Champions-League-Platz, mit nur einem Zähler weniger hat Union Berlin engen Kontakt zu den Plätzen im europäischen Wettbewerb für die kommende Saison.

Zum Saisonauftakt trennten sich die beiden heutigen Kontrahenten in Berlin 1:1.

Bundesliga: Der 18. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 7. Januar 20.30 Uhr FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1:2 8. Januar 15.30 Uhr RB Leipzig FSV Mainz 05 8. Januar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Union Berlin 8. Januar 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld 8. Januar 15.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Augsburg 8. Januar 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 8. Januar 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 9. Januar 15.30 Uhr Hertha BSC 1. FC Köln 9. Januar 17.30 Uhr VfL Bochum VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV ist Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute nicht zu sehen. Das liegt daran, dass die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga bei Sky liegen.

Der Pay-TV-Sender stimmt alle Kunden ab 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann auf die ersten Samstagsspiele im neuen Jahr ein.

Wer sich dann später Leverkusen vs. Union Berlin live ansehen will, der wird ab 15.15 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) fündig. Dort kommentiert Marcus Lindemann das Spiel. Lieber Konferenz anstatt Einzelspiel? Kein Problem, alle fünf heutigen Bundesligaspiele mit Spielbeginn 15.30 Uhr könnt Ihr abwechselnd auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen.

Auch für die Übertragung im Internet ist Sky verantwortlich. Kunden können den Livestream zum Einzelspiel und der Konferenz über die App Sky Go auf verschiedenen Endgeräten abrufen, alle anderen steht dieser Weg mit dem kostenpflichtigen Sky Ticket zur Verfügung.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert auch in der Rückrunde jedes Bundesligaspiel für Euch mit. Beim Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. Union Berlin seid Ihr dank minütlicher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand. Hier noch ein Tipp in eigener Sache: Wir bieten heute auch einen Konferenz-Liveticker an!

Hier geht's zum Liveticker Bayer Leverkusen - Union Berlin.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt heute zwar keine Bundesligaspiele im Livestream, dafür aber die Highlights aller Spiele am Samstag immer ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlightshow. Diese wird immer wieder wiederholt.

Der Streamingdienst zeigt alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga exklusiv.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Palacios, Andrich - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

Hradecky - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Palacios, Andrich - Adli, Wirtz, Diaby - Schick Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Haraguchi, Prömel, Gießelmann - Kruse - Voglsammer, K. Behrens

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 18. Spieltag