RB Leipzig - Horror-Hinrunde: Leipzigs Luxuskader hat ein Mentalitäts-Problem

Die katastrophale Hinrunde hat für RB Leipzig ein passendes Ende gefunden. Die 0:2-Blamage gegen Arminia Bielefeld hat Spuren hinterlassen - auch beim neuen Trainer Domenico Tedesco.

Der Trainer beklagte "Naivität", der Abwehrchef kritisierte "mannschaftsschädigendes" Verhalten, der Kapitän forderte ein "anderes Gesicht": Das passende Ende der schlechtesten Bundesliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte hat RB Leipzig endgültig in Alarmstimmung versetzt.

Bei der sogar verdienten 0:2 (0:0)-Heimpleite gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld leistete sich der Luxuskader des Vizemeisters einen sportlichen Offenbarungseid. Und nicht nur das: Ein Ego-Anfall von Nordi Mukiele lässt ein großes Mentalitäts-Problem vermuten. "Es ist wichtig, das jeder Spieler weiß, dass nur RB Leipzig zählt", betonte Trainer Domenico Tedesco nach der ersten Niederlage unter seiner Regie.

Mukiele hatte sich bei seiner Auswechslung (65.) beim Stand von 0:1 aufreizend langsam zur Seitenlinie begeben, auch Tedescos wildes Gefuchtel mit den Händen beschleunigte seinen Schritt nicht. Sollte das stimmen, sagte Abwehrspieler Willi Orban, "ist das alles andere als seriös und reif, sondern ein naives Verhalten und auch mannschaftsschädigend".

Der ungarische Nationalspieler deutet an, dass nicht allen der Ernst der Lage bewusst ist: "Jeder muss sich in die Verantwortung nehmen und hinterfragen, ob er auch am Maximum spielt."

Leipzigs Auftritt in Bielefeld: "Naiv"

Die Antwort kann bei allen eigentlich nur "nein" lauten. Mickrige 22 Punkte nach 17 Ligaspielen sind gemessen am "besten Kader" der RB-Geschichte, wie vor der Saison auch von Offiziellen geschwärmt wurde, eine katastrophale Bilanz. Die Nachricht vom mehrwöchigen Ausfall von Emil Forsberg (Oberschenkel) trieb die Stimmung am Sonntag noch tiefer in den Keller.

Tedesco benutzte nach der Bielefeld-Pleite mehrfach das Wort "naiv". Am liebsten hätte der Trainer direkt nach dem Weihnachtsfest wieder mit dem Training angefangen, doch am noch unter Vorgänger Jesse Marsch gefertigten Plan wird nicht gerüttelt. Am 2. Januar kommt das Team wieder zusammen, die Gangart dürfte in der Rückrunde rauer werden.

Vielleicht ist dann schon der starke Sportdirektor an Bord, den Leipzig möglichst in der Winterpause verpflichten will. Er könnte Tedesco in der Führung des Teams unterstützen, was angesichts des scheinbar beschädigten Teamgeistes auch nötig ist. Das und vieles mehr dürfte Thema bei der Analyserunde am Sonntag mit dem Trainer- und Managerteam gewesen sein.

Tedesco, Flick & Co: Das wurde aus den jahrgangsbesten Trainern © getty 1/26 Domenico Tedesco ist neuer Trainer bei RB Leipzig und tritt damit die Nachfolge des entlassenen Jesse Marsch an. Der 36-Jährige war zuletzt Coach in Moskau - und Jahrgangsbester beim DFB-Trainerlehrgang 2016. SPOX präsentiert die übrigen Jahrgangsbesten. © getty 2/26 Michael Frontzeck (Lehrgangsbester 2001): Stieg mit dem 1. FC Kaiserslautern 2018 in die 3. Liga ab und wurde dort entlassen. Seit dieser Saison Co-Trainer beim VfL Wolfsburg - zunächst unter Mark van Bommel, mittlerweile unter Florian Kohfeldt. © getty 3/26 Holger Gehrke (2001): War gemeinsam mit Frontzeck 2001 Jahrgangsbester. Arbeitete bei mehreren Klubs, darunter Schalke 04, als Co-Trainer. Bis Mitte 2018 fungiert Gehrke bei der ungarischen Nationalmannschaft als Torwarttrainer. © getty 4/26 Iraklis Metaxas (2001): Der dritte im Bunde trainierte bis 2019 die A- und B-Junioren von Bayer 04 Leverkusen. Zuletzt arbeitete er als Co-Trainer von Heiko Herrlich in Augsburg. Seit Sommer 2021 Trainer beim griechischen Erstligisten PAS Giannina. © getty 5/26 Uwe Fuchs (2002): War Trainer in Osnabrück und Wuppertal. "Als der VfL die Zusammenarbeit beendete, reifte die Erkenntnis: Ich will das alles nicht mehr", sagte Fuchs zu seinen Trainererfahrungen. Seitdem ist er bei SportsTotal Spielerberater. © getty 6/26 Thomas Doll (2003): Nach Stationen beim HSV und BVB jahrelang in Ungarn bei Ferencvaros Budapest Trainer. Stieg bei seiner Rückkehr in die Bundesliga mit Hannover 96 2019 ab und war anschließend vier Monate Coach bei APOEL Nikosia. Heute vereinslos. © getty 7/26 Hansi Flick (2003): Ebenfalls Lehrgangsbester in dem Jahr. Legte vom DFB-Sportdirektor über den Geschäftsführer in Hoffenheim bis hin zu Bayerns Triple-Trainer eine steile Karriere hin. Seit Sommer 2021 Nachfolger von Jogi Löw als Bundestrainer. © getty 8/26 Maren Meinert (2004): Die Lehrgangsbeste von 2004 war von 2005 bis 2019 Trainerin beim DFB. Dort trainierte sie die U19- beziehungsweise U20-Nationalmannschaft der Frauen und gewann zweimal die U20-WM und dreimal die U19-EM. © getty 9/26 Olaf Janßen (2004): Er erzielte auch die Bestnote in dem Jahr. Nach Trainerstationen beim FC St. Pauli und bei Viktoria Köln war Janßen Co-Trainer von Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg und Hertha BSC. Heute Cheftrainer bei Viktoria Köln. © getty 10/26 Andre Schubert (2004): Trainierte im Profibereich Paderborn, St. Pauli, Gladbach II sowie die erste Mannschaft der Borussia. Erreichte mit Braunschweig den Klassenerhalt in der 3. Liga. Erst vor wenigen Tagen als Trainer beim FC Ingolstadt entlassen. © getty 11/26 Kai Timm (2005): Leitete ab 2008 das Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen und arbeitete 2012 als Reha-Trainer bei Hannover 96. Heute ist er DFB-Stützpunktkoordinator und Sportlicher Leiter des rheinischen Fußballverbands. © getty 12/26 Robin Dutt (2005): Über Freiburg und Leverkusen kam er nach Bremen, ehe er als Sportdirektor zum DFB wechselte. Danach fungierte er ein Jahr als Sportvorstand in Stuttgart. War bis August 2019 Trainer vom VfL Bochum, heute Coach beim Wolfsberger AC. © getty 13/26 Markus von Ahlen (2006): Das Lehrgangsbeste trainierte von Ende 2012 bis Februar 2015 den TSV 1860 München. Seitdem ist er Trainer der U19 und U17 von Bayer Leverkusen. © getty 14/26 Karsten Baumann (2007): Seine letzte Trainerstation war 2015 bei Hansa Rostock. Davor war er in Osnabrück, Aue und Duisburg tätig. Seit Herbst 2017 coacht er Schüler an der "International School on the Rhine" in Neuss. © getty 15/26 Dirk Schuster (2008): Führte den SV Darmstadt bis 2016 von der 3. Liga in die Bundesliga. 2016 war für ihn nach nur fünf Monaten beim FC Augsburg Schluss. Ein Jahr später kehrte er bis Februar 2019 zu den Lilien zurück. Derzeit vereinslos. © getty 16/26 Holger Stanislawski (2009): Trainierte den FC St. Pauli, Hoffenheim und den 1. FC Köln. Seitdem leitet er einen Supermarkt und ist TV-Experte beim ZDF. © getty 17/26 Mario Himsl (2010): Ist seit Sommer 2021 Trainer der deutschen U17. Außerdem arbeitet er für die Firma "Double Pass", die Nachwuchsleistungszentren prüft. "Jahrgangsbester? Für draußen, für den Job im Alltag, heißt das nichts", sagt er. © getty 18/26 Jan-Moritz Lichte (2011): Übernahm im September 2020 den Mainzer Cheftrainer-Posten von Achim Beierlorzer, wurde nur drei Monate später aber wieder freigestellt. Zurzeit als Co-Trainer unter Stefan Kuntz bei der türkischen Nationalmannschaft tätig. © getty 19/26 Alexander Zorniger (2012): Führte RB Leipzig von der 4. in die 2. Liga. Danach war er beim VfB Stuttgart und bei Bröndby IF in Dänemark tätig. Seit Juni 2021 Cheftrainer bei Apollon Limassol in Zypern. © getty 20/26 Frank Kramer (2013): Im Profibereich war er bei Fürth und Düsseldorf tätig. Anschließend trainierte er die U18, U19 und U20 beim DFB. Von 2019 bis 2020 Nachwuchskoordinator bei Red Bull Salzburg. Seit März 2021 Cheftrainer bei Arminia Bielefeld. © getty 21/26 Achim Beierlorzer (2014): Sorgte als Trainer von Jahn Regensburg für Furore und war zuvor in der Jugend von RB Leipzig tätig. War dann Trainer bei Köln und Mainz, eher er im Sommer zu RB zurückkehrte. Seit der Tedesco-Verpflichtung ohne Job. © getty 22/26 Florian Kohfeldt (2015): Von 2006 an war er in der Jugendabteilung von Werder Bremen tätig. Nach dem Aus von Alexander Nouri 2017 stieg er zum Cheftrainer auf und hatte dieses Amt bis zum 33. Spieltag der Vorsaison inne. Heute Trainer bei den Wölfen. © getty 23/26 Domenico Tedesco (2016): Schloss den Lehrgang mit 1,0 ab. Im März 2017 übernahm er mit 31 Erzgebirge Aue, anschließend wurde er mit Schalke Vizemeister. Nach einem erfolgreichen Halt in Moskau seit dem 9. Dezember 2021 Cheftrainer bei RB Leipzig. © getty 24/26 Damir Dugandzic (2017): Der ehemalige Co-Trainer der U15-Nationalmannschaft ist zurzeit Sportlicher Leiter des DFB-Förderprogramms. © getty 25/26 Robert Klauß (2018): Der 35-Jährige war Jugendtrainer bei RB Leipzig und rückte dann ins Trainerteam der Profis unter Julian Nagelsmann auf. Seit Sommer 2020 Cheftrainer des 1. FC Nürnberg in der 2. Liga. © imago images / Revierfoto 26/26 Der DFB zeichnet weiterhin Fußball-Lehrer mit dem Diplom aus, gibt aber nicht mehr den Lehrgangsbesten bekannt. Der 65. Lehrgang war der erste unter dem neuen Ausbilder Daniel Niedzkowski.

RB Leipzig muss "zügig Kilometer machen"

"Wir müssen uns ein Stück weit schütteln", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei Sky, "es war keine gute Hinrunde, es gab sehr viel Unruhe." In der zweiten Saisonhälfte müsse das Team "zügig Kilometer machen", um sich doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Dafür muss aber auch das Mentalitäts-Problem behoben werden. Man müsse "ein anderes Gesicht zeigen", forderte Torhüter Peter Gulacsi.

Die erste Aufarbeitung hatte bereits nach dem Schlusspfiff stattgefunden. Eine halbe Stunde hatte sich das Team in der Kabine verschanzt und Klartext geredet. "Natürlich sind viele Emotionen dabei, deswegen sind wir sauer, haben viel analysiert", berichtete Orban. Es würden weitere Gespräche folgen, "und dann greifen wir im neuen Jahr neu an".

