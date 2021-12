In der Bundesliga stehen sich am heutigen 15. Spieltag der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart gegenüber. Das Spielgeschehen wird hier ausführlich und live getickert.

Nach dem Champions-League-Aus muss der VfL Wolfsburg in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, der ebenfalls nicht in Form ist, ran. Wer feiert heute das so wichtige Erfolgserlebnis? Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Aktion.

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der VfL Wolfsburg läuft bereits seit Wochen seiner Form hinterher. In der Liga musste man zuletzt zwei Niederlagen hintereinander einstecken, in der Champions-League verpasste man mit der 1:3-Pleite am letzten Gruppenspieltag gegen den OSC Lille nicht nur das Achtelfinale der Königsklasse, sondern auch die Europa League. Der VfB Stuttgart hingegen hat ganz andere Probleme. Die Schwaben sind aktuell nämlich nur 16 und wollen unbedingt wieder nach oben.

Vor Beginn: Los geht's heute um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie am 15. Spieltag der Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart.

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender bietet in der aktuellen Spielzeit nämlich alle Samstagsspiele der Bundesliga an, darunter auch Wolfsburg vs. Stuttgart.

Vorberichte zum Spiel gibt es bei Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bereits ab 17.30 Uhr zu sehen. Wolff Fuss kommentiert von Anfang bis Ende das Spielgeschehen. Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream ist die Begegnung zu sehen. Auch dafür ist Sky verantwortlich. Dabei ermöglicht Euch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket den Zugriff auf diesen.

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - Mbabu, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Waldschmidt, L. Nmecha - Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - Mbabu, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Waldschmidt, L. Nmecha - Weghorst VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, W. Endo, Mangala - P. Förster - Marmoush

