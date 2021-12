VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 17. Spieltag der Bundesliga stehen sich unter anderem der VfL Bochum und Union Berlin gegenüber. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Tabellenachten: Am heutigen Samstag, den 18. Dezember, kämpfen der VfL Bochum und Union Berlin im direkten Aufeinandertreffen um die nächsten Punkte in der Bundesliga.

Ausgetragen wird die Begegnung im Bochumer Vonovia Ruhrstadion, los geht es um 15.30 Uhr. Der Rahmen der Partie ist der 18. Spieltag, es ist eine von fünf Partien an diesem Nachmittag, ehe es ab 18.30 Uhr Hertha BSC und Borussia Dortmund miteinander aufnehmen.

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Kräftemessen zwischen Bochum und Union nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

© getty Max Kruse und Co. sind in der Bundesliga Tabellenachter.

Heißt: Bochum gegen Union läuft heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 5. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 15.25 Uhr, Kommentator ist Torsten Kunde. Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch dafür beim "tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den Spieltag generell einstimmen.

Ihr seid nicht Zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nicht verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder Sky Ticket zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen Bochum und Union auch via Livestream verfolgen.

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: VfL Bochum - Union Berlin

VfL Bochum - Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 18. Dezember 2021

18. Dezember 2021 Ort: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Vonovia Ruhrstadion, Bochum Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Masovic, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Pantovic, Rexhbecaj - Holtmann, Antwi-Adjei - Polter

Riemann - Stafylidis, Masovic, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Pantovic, Rexhbecaj - Holtmann, Antwi-Adjei - Polter Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 17. Spieltag

Vier Punkte sind es, die derzeit zwischen dem VfL und den Berlinern liegen. Sollte den Westfalen ein Sieg gelingen, würden sie bis auf einen Zähler an Union heranrücken.