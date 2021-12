Union Berlin vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der englischen Woche muss der 1. FC Union Berlin im Rahmen des 16. Spieltags gegen den SC Freiburg ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den zuvor noch sieglosen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Spieltag will der 1. FC Union Berlin am heutigen Mittwoch, den 15. Dezember, in der englischen Woche wieder zurückschlagen. Dabei müssen die Eisernen gegen den SC Freiburg, der am vergangenen Spieltag ebenfalls eine Niederlage gegen die TSG Hoffenheim einstecken musste, ran.

Die beiden Klubs treffen im Rahmen des 16. Spieltags der Bundesliga im Berliner Stadion An der Alten Försterei aufeinander. Der Schiedsrichter pfeift die Partie pünktlich um 20.30 Uhr an.

In der Tabelle sind die Vereine nicht weit voneinander entfernt. Lediglich zwei Punkte trennen die Freiburger und die Berliner.

Union Berlin vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg läuft bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt heute alle Bundesligaspiele der englischen Woche, darunter auch Union Berlin vs. SC Freiburg. Die Begegnung wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD) in voller Länge gezeigt. Jonas Friedrich übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Die Mittwochskonferenz, die ab 20.25 Uhr läuft und die anderen drei Spiele beinhaltet, seht Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Union Berlin vs. SC Freiburg, die anderen Einzelspiele und die Konferenz könnt Ihr zudem auch via Livestream bei Sky verfolgen. Ein SkyGo-Abonnement oder auch ein SkyTicket ermöglichen Euch, diesen freizuschalten und zu nutzen.

Union Berlin vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Außerdem könnt Ihr die Partie auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Darin beliefert Euch SPOX 90 Minuten lang mit Einträgen, die Euch das Geschehen auf dem Rasen genauestens beschreiben. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Union Berlin vs. SC Freiburg.

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Union Berlin vs. SC Freiburg, Übertragung - Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellunegen

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Gulde, Günter - M. Eggestein, Höfler - Sallai, Grifo - Jeong - Höler

