SPOX-Voting - BVB gegen FC Bayern: Wer gewinnt das Topspiel?

Am Samstag um 18.30 Uhr ist es endlich soweit: der Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steigt! Wir wollen von Euch wissen, wer das Topspiel gewinnt.

Die Ausganglange könnte kaum spannender sein. Der FC Bayern hat nach 13 Spieltagen nur einen Punkt Vorsprung auf seinen Erzrivalen BVB. Mit einem Sieg könnte die Borussia also die Tabellenführung übernehmen.

In den vergangenen sechs Spielen setzte sich der Rekordmeister gegen Dortmund durch. Trotzdem sind die Gastgeber optimistisch, dass die drei Punkte in den eigenen vier Wänden bleiben. "Die Bilanz ist nicht gut. Und dennoch gehen wir davon aus, dass wir in dieser Woche bereit sind und haben in Dortmund alle das Ziel, am Samstagabend Tabellenführer zu sein", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Vorfeld der Partie.

Zudem fehlen den Münchnern mit Joshua Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting (beide Corona-Quarantäne), Josip Stanisic (Muskelverletzung), Bouna Sarr (Adduktorenverletzung) und Marcel Sabitzer (Wadenprobleme) gleich mehrere Leistungsträger. Serge Gnabry und Leon Goretzka sind obendrein fraglich.

In Ausreden flüchten will sich der FCB aber nicht. "Jedem ist die Bedeutung des Spiels bewusst. Das ist ein Top-Spiel, die Motivation wird außergewöhnlich groß sein auf beiden Seiten", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel.

Gleichzeitig wird auch das Stürmer-Duell zwischen Robert Lewandowski und dem wieder einsatzbereiten Erling Haaland heiß erwartet. Während der Bayern-Torjäger in 13 Spielen 14 Tore erzielte, war der Norweger nach sieben Partien schon zehnmal auf der Anzeigetafel zu finden.

Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier zum Voting.