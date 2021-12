SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntagnachmittag stehen sich in der Bundesliga der SC Freiburg und Bayer Leverkusen gegenüber. SPOX klärt Euch darüber auf, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die letzten Minuten der Hinrunde in der Bundesliga-Saison 2021/22 stehen an. Ehe sie am heutigen Sonntag, den 19. Dezember am Abend mit dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart zum Abschluss gebracht wird, stehen sich ein Spiel zuvor noch der SC Freiburg und Bayer Leverkusen gegenüber.

Ein alles andere als uninteressantes Aufeinandertreffen, in der Tabelle vor diesem 17. Spieltag liegt Leverkusen auf dem dritten und Freiburg auf dem fünften Platz.

Los geht es bei Freiburg gegen Leverkusen um 15.30 Uhr, Spielort ist das Europa-Park Stadion im Breisgau. Wo lassen sich die 90 Minuten zwischen den dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie lässt sich Freiburg gegen Leverkusen verfolgen? Die Bundesliga bekommt Ihr diese Saison sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Im Free-TV gibt es sie grundsätzlich nicht live. Die genaue Aufteilung lässt sich dabei simpel merken: freitags und sonntags geht DAZN auf Sendung, samstags immer Sky.

Demzufolge ist DAZN heute Eure Anlaufstelle. Die Vorberichte beginnen um 15 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch, der zum Anpfiff eine halbe Stunde später dann an die Seite von Kommentator Jan Platte stößt. Ann-Sophie Kimmel führt als Reporterin Interviews am Spielfeldrand.

Für DAZN zahlt Ihr im Monatsabo 14,99, Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 149,99 Euro.

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben der Bundesliga live unter anderem auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Bedeutet: DAZN hat die europäischen Spitzenvereine mit Superstars wie Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe in seinem Live-Programm.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, die NHL, Motorsport, Tennis, Wintersport, Boxen, Darts, Golf und mehr.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, Freiburg gegen Leverkusen live im TV oder Livestream zu sehen, dann schaut doch einfach bei SPOX vorbei. Hier wird Euch ein Liveticker bereitgestellt, mit dem Euch während des Spielgeschehens nichts entgeht.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: SC Freiburg - Bayer Leverkusen

SC Freiburg - Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 16. Dezember 2021

16. Dezember 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Freiburg Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Lienhart, Keven Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler

Flekken - Lienhart, Keven Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Demirbay, Andrich - Bellarabi, Wirtz, Adli - Schick

