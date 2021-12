Das Top-Spiel an diesem Bundesliga-Wochenende lautet Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. SPOX klärt Euch auf, wie Ihr es heute im TV, Livestream und Liveticker auf keinen Fall verpasst.

Bundesliga, Hertha BSC vs. BVB: Anstoß, Termin, Ort

Die Ehre der Top-Partie am 17. Spieltag der Bundesliga gebührt am heutigen Samstag, 18. Dezember, Hertha BSC und Borussia Dortmund. Das Duell findet im Berliner Olympiastadion statt, los geht es um 18.30 Uhr.

Aufgrund der Coronavirus-Situation in Deutschland sind in den deutschen Stadien derzeit nicht mehr als 15.000 Zuschauer erlaubt.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga bekommt Ihr diese Saison sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Im Free-TV gibt es sie grundsätzlich nicht live. Die genaue Aufteilung lässt sich dabei simpel merken: Freitags und sonntags geht DAZN auf Sendung, samstags immer Sky.

© getty Der BVB geht als Favorit in das Duell mit Hertha BSC.

Will heißen: Hertha gegen den BVB läuft heute in voller Länge bei Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 1 geht es um 17.30 Uhr, also gleich nach dem Ende der Nachmittagsspiele, mit der Vorberichterstattung los. Wolf Fuss kommentiert das Top-Spiel dann.

Ihr könnt auch auf die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zurückgreifen, um die Partie gegebenenfalls via Livestream zu verfolgen.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Aufeinandertreffen zwischen der Hertha und dem BVB live im TV und Livestream zu sehen, dann schaut doch einfach bei SPOX vorbei. Hier wird Euch ein Liveticker bereitgestellt, mit dem Euch während des Spielgeschehens nichts entgeht.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC - Borussia Dortmund

Hertha BSC - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 17. Dezember 2021

17. Dezember 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV-Übertragung: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Darida, Ascacibar - Richter, Mittelstädt - Belfodil, Selke

Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Darida, Ascacibar - Richter, Mittelstädt - Belfodil, Selke Borussia Dortmund: Hitz - Meunier, Witsel, Zagadou, N. Schulz - Can - Brandt, Dahoud - Reus - Haaland, Malen

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 17. Spieltag

Der BVB geht als Favorit in das Kräftemessen mit den Hauptstädtern, das allein lässt sich anhand der Tabelle vor diesem 17. Spieltag konstatieren.

Das Ensemble um Super-Stürmer Erling Haaland ist nämlich Zweiter hinter dem FC Bayern München, während die Hertha mal wieder stark enttäuscht und als 14. in das BL-Wochenende geht.