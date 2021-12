FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga-Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen. Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg beenden ihre Hinserie am heutigen 17. Spieltag und treten dabei gegeneinander an. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Hinrunden-Abschluss live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ihr wollt das Hinrunden-Ende in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg heute live verfolgen? Jetzt DAZN abonnieren!

Seit der 5:0-Machtdemonstration gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag steht der FC Bayern München als Herbstmeister fest. Eine Partie müssen die Münchner in der Hinrunde der Bundesliga jedoch noch absolvieren.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Am 17. Spieltag trifft der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg, der sich mit vier Liganiederlagen in Folge sowie dem Ausscheiden aus der Champions League in einer Krise befindet. Um 20.30 Uhr geht die Partie in der Münchner Allianz Arena los.

© getty Der VfL Wolfsburg befindet sich in einer Krise. Ausgerechnet jetzt warten die Bayern.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg ist ein Freitagsspiel, deswegen wird die Partie auch auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele, die am Freitag und am Sonntag laufen.

Vorberichte zum Spiel beginnen eine Stunde vor Anpfiff, also um 19.30 Uhr. Laura Wontorra wird für die Begegnung von DAZN als Moderatorin eingesetzt, Marco Hagemann kommentiert gemeinsam mit dem Experten Ralph Gunesch das Spielgeschehen. Reporter vor Ort ist Daniel Herzog.

Die Bundesliga ist trotzdem nur ein kleiner Teil des gesamten Fußballangebots von DAZN. Der Großteil der Champions League, zahlreiche Länderspiele und europäische Topligen gibt es ebenfalls auf der Plattform zu sehen. Aber es gibt auch andere Sportarten wie Tennis, Darts, Handball, Kampfsport oder Motorsport.

Der Preis für das Abonnement beträgt entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

DAZN ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der Bayern München gegen Wolfsburg heute überträgt. Sat1 hat das volle Spiel nämlich als eine von wenigen Partien in dieser Saison sogar im Free-TV im Angebot. Um 18.55 Uhr geht der Bundesliga-Countdown los.

Gratis lässt sich das Spiel zudem auch im Livestream bei ran.de verfolgen.

Sane unter Legenden: Diese Spieler trafen bei ihrem Bayern-Debüt © imago images / getty 1/36 35 Spieler schafften es bisher, bei ihrem Liga-Debüt für den FC Bayern direkt zu treffen, darunter auch drei Spieler aus der aktuellen Mannschaft. Fünf trafen sogar gleich doppelt, in vier Fällen gelang zwei Spielern gleichzeitig der Premieren-Treffer. © imago images 2/36 ANTON VUCKOV: Traf gegen Tasmania Berlin am 12. Februar 1966. © imago images 3/36 PETER WERNER: Traf gegen den Hamburger SV am 19. März 1966. © imago images 4/36 GUSTAV JUNG: Traf bei Borussia Dortmund am 9. September 1967 (sogar doppelt). © imago images 5/36 JOHNNY HANSEN: Traf beim VfB Stuttgart am 15. August 1970. © imago images 6/36 FRANZ KRAUTHAUSEN: Traf gegen Fortuna Düsseldorf am 14. August 1971. © imago images 7/36 JÜRGEN MAREK: Traf bei Borussia Mönchengladbach am 20. September 1975. © imago images 8/36 NORBERT JANZON: Traf beim VfB Stuttgart am 6. August 1977. © imago images 9/36 KLAUS AUGENTHALER: Traf gegen Borussia Dortmund am 12. Oktober 1977. © imago images 10/36 LOTHAR MATTHÄUS: Traf bei Arminia Bielefeld am 25.August 1984. © imago images 11/36 MARK HUGHES: Traf gegen den KFC Uerdingen am 7. November 1987. © imago images 12/36 JOHNNY EKSTRÖM: Traf gegen Eintracht Frankfurt am 23. Juli 1988. © imago images 13/36 ALAN McINALLY: Traf gegen den 1.FC Nürnberg am 29. Juli 1989 (sogar doppelt). © imago images 14/36 RADMILO MIHAJLOVIC: Traf gegen den 1. FC Nürnberg am 29. Juli 1989. © imago images 15/36 THOMAS KASTENMEIER: Traf gegen den Hamburger SV am 31. August 1989. © imago images 16/36 STEFAN EFFENBERG: Traf gegen Bayer Leverkusen am 11. August 1980. © imago images 17/36 MAZINHO: Traf bei Fortuna Düsseldorf am 14. August 1991. © imago images 18/36 MARKUS SCHUPP: Traf beim KFC Uerdingen am 15. August 1992. © imago images 19/36 ADOLFO VALENCIA: Traf gegen den SC Freiburg am 7. August 1993 (sogar doppelt). © imago images 20/36 EMIL KOSTADINOV: Traf beim VfL Bochum am 18. Februar 1995. © imago images 21/36 ANDREAS HERZOG: Traf gegen den Hamburger SV am 12. August 1995. © imago images 22/36 MARIO BASLER: Traf beim FC St. Pauli am 16. August 1996. © imago images 23/36 RUGGIERO RIZZITELLI: Traf beim FC St. Pauli am 16. August 1996. © imago images 24/36 CLAUDIO PIZARRO: Traf gegen den FC Schalke 04 am 4. August 2001. © imago images 25/36 MARK VAN BOMMEL: Traf bei Arminia Bielefeld am 16. September 2006. © imago images 26/36 MIROSLAV KLOSE: Traf gegen Hansa Rostock am 11. August 2007 (sogar doppelt). © imago images 27/36 LUCA TONI: Traf gegen Hansa Rostock am 11. August 2007. © imago images 28/36 IVICA OLIC: Traf bei der TSG Hoffenheim am 8. August 2009. © imago images 29/36 ARJEN ROBBEN: Traf gegen den VfL Wolfsburg am 29. August 2009 (sogar doppelt). © getty 30/36 MARIO MANDZUKIC: Traf bei der SpVgg Greuther Fürth am 28. August 2012. © getty 31/36 DOUGLAS COSTA: Traf gegen den Hamburger SV am 14. August 2015. © getty 32/36 NIKLAS SÜLE: Traf gegen Bayer Leverkusen am 18. August 2017. © getty 33/36 CORENTIN TOLISSO: Traf gegen Bayer Leverkusen am 18. August 2017. © getty 34/36 NIKLAS DORSCH: Traf gegen Eintracht Frankfurt am 28. April 2018. © getty 35/36 JOSHUA ZIRKZEE: Traf beim SC Freiburg am 18. Dezember 2019. © getty 36/36 LEROY SANE: Traf gegen den FC Schalke 04 am 18. September 2020.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo und könnt auch nicht auf die Übertragung von Sat1/ran.de zugreifen? Dann schaut doch bei SPOX vorbei. Wir bieten zu jedem Bundesliga-Spiel einen eigenen detaillierten Liveticker an und tickern dementsprechend auch Bayern München gegen den VfL Wolfsburg.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga (17. Spieltag)

Bundesliga (17. Spieltag) Datum: Freitag, 17. Dezember 2021

Freitag, 17. Dezember 2021 Ort: München (Allianz Arena)

München (Allianz Arena) Übertragung: DAZN , Sat1

, Sat1 Livestream: DAZN, ran.de

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sane, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sane, Davies - Lewandowski VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Vranckx, Arnold, Gerhardt - Lukebakio, F. Nmecha - Weghorst

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag