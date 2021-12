Herbstmeister FC Bayern München empfängt zum Hinrunden-Abschluss in der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Hier könnt Ihr die Partie des 17. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Letzter Spieltag vor der Winterpause! Der bereits als Herbstmeister feststehende FC Bayern München schließt die Bundesliga-Hinrunde mit einem Spiel gegen den kriselnden VfL Wolfsburg ab. Schaffen die Wölfe die Überraschung oder folgt der nächste Bayern-Sieg?

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wenn man die Form der beiden Mannschaften betrachtet, könnte die Favoritenrolle heute nicht deutlicher verteilt sein. Der FC Bayern München hat die vergangenen vier Spiele in der Liga gewonnen, teilweise sogar deutlich. Zudem ist ihnen der Titel des Herbstmeisters nicht mehr zu nehmen. Die Wölfe hingegen befinden sich in einer Krise. In der Champions League schied man als Gruppenletzter aus. In der Liga musste man vier Niederlagen in Serie hinnehmen. Die Übernahme von Florian Kohfeldt als Trainer hat also nicht den erwünschten Umschwung gebracht.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr erfolgt der Anstoß zur Partie. Gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 17. Spieltag zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und VfL Wolfsburg gibt es heute live im Free-TV zu sehen. Dafür ist Sat1 zuständig. Um 19.30 Uhr geht die Übertragung mit einer detaillierten Vorberichterstattung los. Zudem läuft die Partie auch bei ran.de im kostenlosen Livestream.

Bei DAZN kann das Duell ebenfalls verfolgt werden. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Für die Partie kommt ab 19.30 Uhr folgendes DAZN-Team zum Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Vranckx, Arnold, Gerhardt - Lukebakio, F. Nmecha - Weghorst

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag