Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltags empfängt heute Eintracht Frankfurt das Team von Bayer Leverkusen. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Duell zweiter frischgebackener Europa-League-Achtelfinalisten in der Bundesliga! Nach ihren Auftritten im Laufe dieser Woche in der Europa League treffen am heutigen Sonntag, 12. Dezember, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen am 15. Spieltag aufeinander. Spielbeginn im Deutsche Bank Park in Frankfurt ist um 17.30 Uhr.

In der Europa League zogen Frankfurt und Leverkusen jeweils als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale ein. In der Bundesliga blicken die beiden heutigen Kontrahenten auf unterschiedliche Saisonverläufe zurück. Währen die Eintracht mit Tabellenplatz zwölf hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt, ist Leverkusen als Dritter erster Verfolger des Spitzenduos Bayern München und Borussia Dortmund - und geht dementsprechend als Favorit in das heutige Spiel.

Bayer-Trainer Gerardo Seoane warnte seine Spieler, die Partie in Frankfurt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Frankfurt ist sehr zweikampfstark und robust und hat mit Filip Kostic einen herausragenden Flankengeber."

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Frankfurt vs. Leverkusen heute live verfolgen? Dazu benötigt Ihr neben einer stabilen Internetverbindung Zugriff auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Partie nämlich exklusiv im Livestream.

Die Übertragung mit Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Marco Hagemann, Experte Ralph Gunesch und Reporter vor Ort Tom Kirsten beginnt um 16.30 Uhr.

Abrufen könnt Ihr den Livestream auf dazn.com und über die DAZN-App. Diese gibt es auch für die gängigsten Smart-TV-Modelle, weshalb Ihr Euch so das Spiel auch auf Euren großen TV-Bildschirm holen könnt.

DAZN zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen noch reihenweise weiteren Livefußball wie fast alle Spiele der Champions League und die Spiele aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, kann dies jederzeit auf der DAZN-Homepage erledigen. Ein jederzeit wieder kündbares Monatsabo kostet monatlich 14,99 Euro, ein Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist beim letzten Bundesliga-Duell des 15. Spieltags mit einem schriftlichen Liveticker vertreten. Klickt rein, und erfahrt schon weit vor dem Anpfiff, mit welcher Aufstellung Frankfurt und Leverkusen in das Spiel starten.

Hier geht's zum Liveticker Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Hauge, Kamada, Kostic - Borre

Trapp - Toure, Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Hauge, Kamada, Kostic - Borre Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Adli - Schick

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 15. Spieltag