BVB vs. Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga steht Borussia Dortmund mit der SpVgg Greuther Fürth heute vor einer vermeintlich leichten Aufgabe. Wir haben alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV, im Livestream und im Liveticker.

Bundesliga, BVB vs. Greuther Fürth: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Pflichtaufgabe für Borussia Dortmund am 16. Spieltag der Bundesliga? Der BVB empfängt am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Die Partie des Tallenzweiten gegen das Tabellenschlusslicht wird um 20.30 Uhr im Signa Iduna Park angepfiffen.

Für den BVB gilt es heute nach zwei Bundesligaspielen in Serie ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Vor diesem Spieltag beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München bereits sechs Punkte. Will Dortmund nicht noch weiter zurückfallen, zählt heute nur ein Sieg.

Beim reinen Blick auf die Tabelle sollte das machbar sein. Die SpVgg Greuher Fürth steht mit lediglich vier Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Aber: Der Aufsteiger landete am vergangenen Sonntag seinen ersten Saisonsieg. Der Erfolg gegen Union Berlin war zudem der erste Heimsieg der SpVgg in der Bundesliga überhaupt.

BVB-Trainer Marco Rose glaubt nicht, dass seine Mannschaft den Gegner unterschätzen wird. "Man erwartet Siege von Borussia Dortmund. Es wäre blöd, wenn wir einen Spieler in der Mannschaft hätten, der den Gegner unterschätzt. Das wäre dämlich!", sagte Rose, der voraussichtlich auf Donyell Malen und Raphael Guerreiro verzichten muss. Beide hätten bislang nicht mit der Mannschaft trainiert, so der Trainer der Schwarz-Gelben.

Bundesliga: Der 16. Spieltag am Mittwoch im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 15. Dezember 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 15. Dezember 20.30 Uhr Borussia Dortmund SpVgg Greuther Fürth 15. Dezember 20.30 Uhr Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim 15. Dezember 20.30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig 15. Dezember 20.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg

BVB vs. Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr BVB vs. Greuther Fürth heute nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender ist nämlich im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an allen Bundesligapartien in englischen Wochen. Eine Live-Übertragung bei DAZN oder im Free-TV wird deshalb nicht angeboten.

Sky, der Sender zeigt auch alle Samstagsspiele der Bundesliga live, überträgt BVB vs. Greuther Fürth ab 20.20 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Nach der Vorberichterstattung kommentiert Oliver Seidler. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt Ihr zudem die Konferenz der vier Begegnungen mit Spielbeginn 20.30 Uhr live sehen.

Zusätzlich dazu könnt Ihr BVB vs. Greuther Fürth und die Konferenz auch im Livestream von Sky sehen. Der Zugang kann via Sky Go (für Bestandskunden) oder via SkyTicket freigeschaltet werden.

Über die kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

BVB vs. Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Bundesliga live bei SPOX - das ist heute unter anderem in unserem ausführlichen Liveticker zu BVB vs. Greuther Fürth der Fall. Wer bei allen Abendspielen auf dem Laufenden sein will, dem empfehlen wir unseren Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Borussia Dortmund vs. SpVgg Greuther Fürth.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, BVB vs. Greuther Fürth: Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, N. Schulz - Dahoud - Brandt, Bellingham - T. Hazard, Haaland, Reus

Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, N. Schulz - Dahoud - Brandt, Bellingham - T. Hazard, Haaland, Reus Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, M. Bauer, Willems - Christiansen - Seguin, Tillman - Hrgota, Abiama, Nielsen

