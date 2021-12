BVB - Michael Rummenigge kritisiert Marco Rose: "Da komme ich nicht mit"

Der frühere BVB-Spieler Michael Rummenigge hat Trainer Marco Rose für die Aufstellung bei der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund bei Hertha BSC kritisiert.

"Wenn ein Hummels ausfällt und ein Zagadou auf der Bank sitzt und Pongracic spielt - da komme ich nicht mit. Es ist für mich die Systemfrage der Aufstellung", sagte Rummenigge im Doppelpass bei Sport1.

Rose hatte in Berlin in der Innenverteidigung auf Bankdrücker Marin Pongracic und Axel Witsel gesetzt. Beide Spieler zeigten dabei eine schwache Vorstellung. Dan-Axel Zagadou wurde erst in der 72. Minute für Witsel eingewechselt.

"Sie haben direkt nach der Halbzeit völlig den Faden verloren", sagte Rummenigge über den Auftritt der Dortmunder Mannschaft und nannte als Negativbeispiel Julian Brandt: "Er war ein super Spieler in der Hinrunde und macht dann zwei haarsträubende Fehler."

© getty Michael Rummenigge hat BVB-Trainer Marco Rose kritisiert.

Rummenigge kritisiert auch Schulz

Auch der mäßige Nico Schulz, der 2019 für 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB kam und in der 71. Minute für Raphael Guerreiro weichen musste, gefällt Rummenigge ganz und gar nicht.

"Er hat fünf gute Bundesligaspiele gemacht, das reicht dann heute für 25 Millionen Euro. Er kann Guerreiro nicht ansatzweise ersetzen", polterte der 57-Jährige, der von 1988 bis 1993 das BVB-Trikot trug.

Dortmund belegt zur Halbzeit der Saison mit 34 Punkten den zweiten Platz. Spitzenreiter Bayern München hat allerdings bereits neun Zähler mehr auf dem Konto.