BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund offenbar erneut an Everton interessiert

BVB offenbar erneut an Everton interessiert

Der BVB ist offenbar erneut an Benficas Everton interessiert. Das berichtet UOL Esporte aus Brasilien.

Dem Bericht nach sollen neben den Schwarz-Gelben auch der AC Mailand und der FC Everton ihre Fühler nach dem 25-Jährigen ausstrecken, der bei Benfica derzeit nicht wie gewünscht zum Zug kommt.

Bei Benfica kann der Offensivmann, der 2020 von Porto Alegre nach Portugal kam, seine Erwartungen ohnehin nicht erfüllen. In der laufenden Saison steht er momentan bei vier Toren und fünf Assists in 25 Pflichtspieleinsätzen, in drei der vier vergangenen Ligaspiele saß er 90 Minuten lang auf der Bank.

Deshalb soll der BVB Evertons Situation ganz genau beobachten, auch wenn dieser noch bis 2025 bei Benfica unter Vertrag steht.

Bevor er 2020 zu Benfica wechselte, soll der BVB den 25-malige brasilianische Nationalspieler schon mal im Visier gehabt haben.

Streik-Profis, Problemkind, Cheftrainer: So schlugen sich die Dortmund-Abgänge © getty 1/35 Jadon Sancho, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang - in den vergangenen fünf Jahren verließen den BVB einige Hochkaräter. Wie schlugen sich die Abgänge seit 2016? © getty 2/35 Saison 2016/17 - HENRIKH MKHITARYAN - für 42 Mio. zu ManUnited. Damals Dortmunds Rekord-Verkauf, wurde bei ManUnited aber ebenso wenig glücklich wie danach bei Arsenal. Mittlerweile Spieler der Roma. © getty 3/35 MATS HUMMELS - für 35 Mio. zu den Bayern. Ging zurück zu seinem Ausbildungsklub, blieb da ein paar Jahre und kehrte nach Dortmund zurück. Aktuell aber in einer schwierigen Lage beim BVB. © getty 4/35 ILKAY GÜNDOGAN - für 27 Mio. zu ManCity. Verließ den BVB als internationaler Topspieler und entwickelte sich bei den Citizens zur Weltklasse. Gündogan ist seit fünf Jahren Leistungsträger in Manchester - das sollte als Gütesiegel schon reichen. © getty 5/35 JAKUB BLASZCZYKOWSKI - für fünf Mio. nach Wolfsburg. Kuba wechselte nach acht Jahren beim BVB innerhalb der Liga, wurde in Wolfsburg aber nicht glücklich. Nach zwei Jahren flüchtete er nach Krakau. © getty 6/35 MORITZ LEITNER - für 1,5 Mio. zu Lazio. Leitners Abgang nach Rom war nur der Anfang einer Odysee: Nach Lazio kam der FC Augsburg, dann Norwich City, mittlerweile spielt er in Zürich. © getty 7/35 Saison 2017/18 - OUSMANE DEMBELE - für 135 Mio. zu Barca. Dortmunds Rekord-Transfer. Dembele streikte sich zu Barca, wollte ganz hoch hinaus - und steckt seitdem in einer Art Dauerkrise. Sinnbild der Geldverbrennungsmaschine Barca. © getty 8/35 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - für 64 Mio. zu Arsenal. Noch ein Streik-Profi. Zwar fand Auba in London schnell Anschluss und ballerte wie wild drauf los. Aber seine Eskapaden bleiben berüchtigt, der Spieler steht sich immer noch selbst im Weg. © getty 9/35 MATTHIAS GINTER - für 17 Mio. nach Gladbach. Ginter konnte sich in Dortmund nie durchsetzen, versuchte es eine Etage tiefer. Gute Entscheidung, wenngleich es derzeit bei der Borussia auch derbe hakt. © getty 10/35 EMRE MOR - für 13 Mio. zu Celta Vigo. Dortmunds Problemkind fand auch in Vigo nicht in die Spur. Nur ein Tor in drei Jahren, Leihen zu Galatasaray und Olympiakos. Der Türke bleibt offenbar ein ewiges Talent… © getty 11/35 SVEN BENDER - für 12 Mio. nach Leverkusen. Manni wollte mit Bruder Lars spielen, deshalb der Wechsel. Hat dann auch ganz gut geklappt. Seit Sommer sind die Zwillinge raus aus dem Profigeschäft, Karrieren beendet. © getty 12/35 ADRIAN RAMOS - für 12 Mio. zu Ljangjiang/Granada. Der Kolumbianer ließ sich nach China verkaufen, spielte dann aber für Granada in Spanien. Allerdings nicht berauschend erfolgreich. Im Winter 2020 die Rückkehr in die Heimat zu America de Cali. © getty 13/35 MIKEL MERINO - für 7 Mio. zu Newcastle. Ging erst per Leihe, dann fest zu den Magpies. Nach nur einem Jahr war Schluss, nach der Rückkehr nach Spanien zu Real Sociedad blüht Merino richtig auf und ist sogar spanischer Nationalspieler. © getty 14/35 PASCAL STENZEL - für 4 Mio. nach Freiburg. Stenzel wollte in der Bundesliga bleiben, ging nach Freiburg. War dort aber nie Stammspieler, also ging‘s weiter nach Stuttgart. Dort aber nie Stammspieler, Ausgang offen. © getty 15/35 Saison 2018/19 - CHRISTIAN PULISIC - für 64 Mio. zum FC Chelsea. Eigentlich ganz glücklich in London - wenn da bloß die Verletzungen nicht wären. Insgesamt fast ein ganzes Jahr verpasste Pulisic, weil dauernd verletzt ist. © getty 16/35 ANDRIJ YARMOLENKO - für 20 Mio. zu West Ham. In Dortmund war Yarmolenko ein schlampiges genie. In London: Ist er ein schlampiges Genie. Könnte viel mehr, zeigt es aber zu selten. © getty 17/35 SOKRATIS - für 16 Mio. zu Arsenal. Und noch einer für die Gunners. Aber auch Sokratis zeigte in London zu wenig, spielt auf seine alten Tage noch bei Olympiakos. © getty 18/35 GONZALO CASTRO - für 5 Mio zum VfB. Castro sollte Stuttgart stabilisieren - und stieg sofort ab. Nach dem Wiederaufstieg dann im Sommer der Schock: Der Vertrag wurde nicht verlängert. Castro steht laut Bild in Bielefeld vor der Unterschrift. © getty 19/35 NURI SAHIN - für 1 Mio. nach Bremen. Sahin hatte eine gute Saison in Bremen, dann folgte der Absturz. Auf den Beinahe-Abstieg folgte der Abstieg, da war Sahin aber schon wieder weg. Beendete bei Antalyaspor seine Karriere und ist nun Cheftrainer. © getty 20/35 Saison 2019/20 - ABDOU DIALLO - für 32 Mio. zu PSG. War nur ein Jahr in Dortmund, wollte mit PSG aber die Champions League gewinnen. Bisher ein unerfüllter Traum. Kein Stammspieler in Paris. © getty 21/35 PACO ALCACER - für 23 Mio. zu Villarreal. Gewann mit den Submarinos zwar die Europa League und darf Königsklasse spielen. Ein Killer vor dem Tor wie in Dortmund war Alcacer zuletzt aber – auch wegen Verletzungen - nicht mehr. © getty 22/35 JULIAN WEIGL - für 20 Mio. zu Benfica. Mit dem Wechsel nach Portugal verschwand Weigl vom Radar, auch was seine Nationalelf-Ambitionen betrifft. Dabei spielt Weigl in Lissabon eine ziemlich gute Rolle. © getty 23/35 MAXIMILIAN PHILIPP - für 20 Mio. zu Dinamo Moskau. Der Ex-Freiburger konnte sich beim BVB nicht wirklich festspielen, nach einer durchwachsenen Zeit in Russland seit Oktober 2020 wieder zurück in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. © getty 24/35 ALEXANDER ISAK - für 15 Mio. zu Real Sociedad. War 2 Jahre beim BVB, bekam selten eine Chance und spielte nur 13-mal. Nach einer erfolgreichen Leihe zu Willem II schloss er sich Real Sociedad an. Dort läuft es hervorragend für ihn. © getty 25/35 JACOB BRUUN LARSEN - für 9 Mio. nach Hoffenheim. Im Winter 2020 zog es den Dänen in den Kraichgau, dort mit Startschwierigkeiten. Nach einer Leihe nach Anderlecht zu Saisonbeginn regelmäßig im Einsatz, seit November verletzt raus. © getty 26/35 SEBASTIAN RODE - für 4 Mio. nach Frankfurt. Kehrte nach vorheriger Leihe im Sommer 2019 fest zur Eintracht zurück. Der Kapitän hat aber immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. © getty 27/35 SHINJI KAGAWA - für 3 Mio. nach Saragossa. Nach einer Leihe zu Besiktas schloss sich der Japaner 2019 dem Zweitligisten Saragossa an. Dort wurde sein Vertrag aufgelöst. Bei PAOK Saloniki droht ihm nun das gleiche. © getty 28/35 Saison 20/21 - ÖMER TOPRAK - für 4 Mio. nach Bremen. Zuvor ausgeliehen, seit Sommer 2020 fix bei Werder. Blieb den Grün-Weißen trotz des Abstiegs treu und stieg zum Kapitän auf. Wichtige, aber verletzungsanfällige Stütze. © getty 29/35 MARIO GÖTZE - ablösefrei nach Eindhoven. Der WM-Held von 2014 fand bei der PSV zurück in die Spur, erlebte mit der verpassten CL-Quali aber auch eine Enttäuschung. Wartet zudem in der laufenden Saison in der Eredivisie noch auf sein erstes Tor. © getty 30/35 Saison 2021/22 - JADON SANCHO - für 85 Mio. zu ManUnited. Hatte nach seinem Wechsel auf die Insel mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Kam zuletzt unter Solskjaers Nachfolger Rangnick regelmäßig zum Einsatz und erzielte sein erstes CL-Tor. © getty 31/35 LEONARDO BALERDI - für 11 Mio. nach Marseille. Der Innenverteidiger flog schon zweimal mit Rot vom Platz und saß zudem schon eine Gelbsperre ab. Kam insgesamt elfmal zum Einsatz, zuletzt aber nicht mehr erste Wahl. © getty 32/35 THOMAS DELANEY - für 6 Mio. nach Sevilla. Der Däne kommt bei den Andalusiern regelmäßig zum Einsatz, allerdings nur selten über 90 Minuten. Feierte kürzlich sein Tordebüt und sicherte Sevilla beim 1:0 in Bilbao damit auch den Sieg. © getty 33/35 JEREMY TOLJAN - für 3,5 Mio. nach Sassuolo. 2017 aus Hoffenheim zum BVB gewechselt und anfangs Stammkraft. Unter Favre ging's bergab und daher per Leihe zu Celtic und Sassuolo. Dort erspielte sich der U21-Europameister von 2017 einen neuen Vertrag. © getty 34/35 SERGIO GOMEZ - für 2,2 Mio. nach Anderlecht. Der Linksverteidiger mit Offensivdrang startet in Belgien durch. In 25 Pflichtspielen markierte der 21-Jährige schon fünf Tore und zehn Vorlagen. © getty 35/35 LUKASZ PISZCZEK - ablösefrei nach Goczalkowice. Nach elf Jahren beim BVB verabschiedete der Publikumsliebling im Sommer in seine Heimat. Dort lässt er bei seinem Jugendklub seine Karriere ausklingen.

BVB: Das ist das größte Problem von Borussia Dortmund

TV-Experte Erik Meijer hat erklärt, was seiner Meinung nach das größte Problem des BVB sei.

"Das größte Problem der Borussia liegt in der Defensive - auch mit Mats Hummels und Manuel Akanji hatte es zuvor schon zu viele Gegentore gegeben. So viele Treffer kann die eigene tolle Offensive gar nicht schießen, um dann immer zu gewinnen", schrieb Meijer in seiner kicker-Kolumne.

In der jetzigen Spielzeit kassierte der BVB 26 Gegentore in 17 Spielen und damit sogar vier Treffer mehr als der Tabellenvortletzte Arminia Bielefeld - alleine drei davon bei der bitteren 2:3-Niederlage am 17. Spieltag gegen die Hertha.

Gleichzeitig ist für Meijer der Meisterschaftskampf schon so gut wie gelaufen. "Die Münchner sind zu gut, und die Konkurrenz zeigt zu wenig Konstanz, als dass es bei neun Punkten Differenz noch mal eng werden könnte", führte Meijer aus.

Dies sei für die Attraktivität und Ausgeglichenheit der Bundesliga "schade" und "frustrierend", ergänzte der langjährige Bundesliga-Profi.

© getty Die Defensive des BVB steht in der Kritik.

