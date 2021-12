BVB-Legende Norbert Dickel schießt gegen Bayern, Lewandowski und Kimmich: "Die einen haben 2G, die anderen 2K"

Der ehemalige BVB-Stürmer und heutige Stadionsprecher Norbert Dickel hat vor dem Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern zum Rundumschlag gegen den Rekordmeister, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich ausgeholt.

"Er ist mit der beste Stürmer, den es auf der Welt gibt. Aber ich finde, dass er sich nicht in allen Phasen des Spiels gut verhält", sagte Dickel vor dem Klassiker am Samstag im Podcast sprengerspricht #media&sports über Lewandowski.

Warum das so sei, könne er nicht erklären. "Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen, er hat es nicht nötig, so rumzumosern. Er ist so ein klasse Spieler", fuhr Dickel fort und bemerkte in Richtung des polnischen Nationalsielers, dass er mehr Konzentration auf die Grundwerte des Fußballs legen solle.

Auch den Corona-Wirbel um Joshua Kimmich und die Katar-Thematik beim FC Bayern ließ Dickel nicht unkommentiert: "Die einen haben 2G, die anderen 2K: Kimmich und Katar. Das sind auch Probleme." Vor allem die turbulente ahreshauptversammlung des Rekordmeisters habe bei ihm Eindruck hinterlassen: "Das war vom Niveau, puh. Da waren Zwischenrufe dabei, da hätte ich nicht gedacht, dass es das bei den feinen Herren gibt."

Emma, Susi und Rhetorik-Gott: Die größten Legenden des BVB © getty 1/32 BVB-Legende Lothar Emmerich wäre am 29. November 80 geworden. Anlässlich dessen stellen wir die Frage: Wer sind die größten Dortmunder Legenden? Merke: Diese Auswahl ist subjektiv - Merke ebenso: Die Spiel- und Torangaben beziehen sich nur auf die Liga. © twitter 2/32 August Lenz (*29.11.1910; †05.12.1988) - im Verein von 1942 bis 1949 - 48 Spiele, 32 Tore - Westfalenmeister 1947, Meister in der Oberliga West 1948 und 1949. Ziert jetzt das Logo von Dortmunds größter Ultra-Gruppierung "The Unity". © imago 3/32 Alfred Adi Preißler (*09.04. 1921; †15.07.2003) - im Verein von 1946 bis 1949 und 1951 bis 1959 - 241 Spiele, 145 Tore - Deutscher Meister 1956 und 1957 - Von Preißler stammt der Spruch: "Grau ist alle Theorie - entscheidend is aufm Platz." © imago 4/32 Alfred Kelbassa (*21.04.1925; †11.08.1988) - im Verein von 1954 bis 1963 - 183 Spiele, 114 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957, 1963. © imago 5/32 Alfred Niepieklo (*11.06.1927; †02.04.2014) - im Verein von 1951 bis 1960 - 175 Spiele, 104 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957 - Bildete mit den vorangegangenen beiden Alfreds die legendäre Kombo "Die drei Alfredos". © imago 6/32 Wolfgang Paul (*25.01.1940) - im Verein von 1961 bis 1970 - 198 Spiele, 7 Tore - Deutscher Meister 1963, Pokalsieger 1965 und Kapitän beim legendären Europacup-Sieg gegen Liverpool 1966. © imago 7/32 Lothar Emma Emmerich (*29.11.1941; † 13.08.2003) - im Verein von 1960 bis 1969 - 215 Spiele, 126 Tore - "Gib mich die Kirsche!", war sein Motto. Erster Spieler mit 100 Buli-Toren, Meister, Pokalsieger, Europacupsieger mit dem BVB. © imago 8/32 Sigfried Sigi Held (*07.08.1942) - im Verein von 1965 bis 1971 und 1977 bis 1979 - 230 Spiele, 44 Tore - Erster Spieler beim BVB, der nicht aus dem Ruhrgebiet oder Westdeutschland stammte - Leistungsträger der Europacupsieger von 1966. © imago 9/32 Timo Konietzka (*02.08.1938; † 12.03.2012) - im Verein von 1960 bis 1965 - 163 Spiele, 121 Tore - deutscher Meister 1963 und 1966, DFB-Pokalsieger 1965. © imago 10/32 Reinhard Stan Libuda (*10.10.1943; †25.08.1996) - im Verein von 1965 bis 1968 - 74 Spiele, 8 Tore - "An Gott kommt keiner vorbei, außer Stan Libuda", hieß es über ihn. 1966 Siegtorschütze gegen Liverpool zum Europacuptitel. © imago 11/32 Alfred Aki Schmidt (*09.04. 1921; †11.11.2016) - im Verein von 1956 bis 1968 - 276 Spiele, 76 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957, 1963, DFB-Pokal-Sieger 1965 und 1970 (als Trainer), Europacupsieger 1966. © imago 12/32 Manfred Burgsmüller (*22.12.1949; †18. Mai 2019) - im Verein von 1976 bis 1983 - 224 Spiele, 135 Tore - Für einen Titel mit dem BVB hat es nie gereicht, Rekord-Bundesliga-Torschütze ist der spätere American-Football-Kicker aber immer noch. © imago 13/32 Marcel Raducanu (* 21.10.1954) - im Verein von 1982 bis 1988 - 163 Spiele, 31 Tore - Der rumänische Edeltechniker mit dem großen Kämpferherzen spielte in recht trüben Zeiten beim BVB, war da aber unstrittig der beste Kicker in Schwarzgelb. © getty 14/32 Günter Kutowski (* 02.08.1965) - im Verein von 1984 bis 1996 - 288 Spiele, 3 Tore - "Kutte" ist der Prototyp des im Ruhrgebiet so populären Fighters. 1989 DFB-Pokalsieger, 1995 und 96 deutscher Meister. © getty 15/32 Norbert Dickel (* 27.11.1961) - im Verein von 1986 bis 1990 - 90 Spiele, 40 Tore - Sorgte per Doppelpack im DFB-Pokalfinale 1989 für den ersten BVB-Titel seit 1966. © getty 16/32 Michael Zorc (* 25.08.1962) - im Verein von 1981 bis 1998 - 463 Spiele, 131 Tore - "Susi" ist BL-Rekordspieler und einer der besten Torschützen der BVB-Geschichte. CL-Sieger und Weltpokalgewinner 1997, 2 x Meister und Pokalsieger '89. Bis 2022 Manager. © getty 17/32 Stefan Klos (* 17.08.1971) - im Verein von 1990 bis 1998 - 254 Spiele, 0 Tore - "Stoffel" wurde als "Held von Auxerre" und überragender Rückhalt bei zwei Meisterschaften (1995, 1996) und dem CL-Triumph (1997) unsterblich. © getty 18/32 Jürgen Kohler (* 06.10.1965) - im Verein von 1995 bis 2002 - 191 Spiele, 14 Tore - Der "Kokser" gewann buchstäblich alles, was man gewinnen kann und jede Menge davon mit dem BVB. Unvergessen: eine Grätsche im Theater der Träume... © getty 19/32 Stefan Reuter (* 16.10.1966) - im Verein von 1992 bis 2004 - 307 Spiele, 11 Tore - Hätte es Kilometergeld gegeben, "Turbo" Reuter wäre der bestbezahlte Spieler aller Zeiten gewesen. 3 x Meister mit dem BVB, CL-Triumphator und Weltpokalsieger. © getty 20/32 Matthias Sammer (* 05.09.1967) - im Verein von 1993 bis 1998 - 115 Spiele, 21 Tore - Anführer der Helden von München als Spieler und später Retter vor dem Abstieg als Trainer. Absolute Weltklasse in seiner BVB-Zeit. © getty 21/32 Karl-Heinz Riedle (* 16.09.1965) - im Verein von 1993 bis 1997 - 87 Spiele, 24 Tore - Unsterblich in nur fünf Minuten! Schenkte Juve im CL-Finale 1997 zwei Dinger ein. © getty 22/32 Lars Ricken (* 10.07.1976) - im Verein von 1993 bis 2007 - 301 Spiele, 49 Tore - Der berühmte Lob im CL-Finale gegen Juve reicht locker für den Legendenstatus (#bvbtordesjahrhunderts). Sonst so? 3 x Meister! © getty 23/32 Stephane Chapuisat (* 28.06.1969) - im Verein von 1991 bis 1999 - 218 Spiele, 102 Tore - "Chappi" erreichte als 1. Ausländer die 100-Tore-Marke in der BL. Gewann als Goalgetter und Publikumsliebling zwei Meistertitel und die Champions League mit dem BVB. © getty 24/32 Wolfgang De Beer (* 02.01.1964) - im Verein von 1987 bis 2001 - 181 Spiele, 0 Tore - Kam für 70.000 Mark aus Duisburg und debütierte gegen die Bayern. Wurde bald von allen heiß geliebt und Teddy gerufen. Lange Zeit Torwarttrainer der Profis. © getty 25/32 Jan Koller (* 30.03.1973) - im Verein von 2001 bis 2006 - 137 Spiele, 59 Tore - Schoss den BVB mit Schuhgröße 50 2002 zur Meisterschaft und schaffte es ALS TORWART in die kicker-Elf eines Spieltags. © getty 26/32 Dede (* 18.04.1978) - im Verein von 1998 bis 2011 - 322 Spiele, 12 Tore - Gewann mit dem BVB zwei Meistertitel und war buchstäblich Everybody's Darling. Zu seinem Abschiedsspiel kamen über 81.000 Zuschauer. © getty 27/32 Sebastian Kehl (* 13.02.1980) - im Verein von 2002 bis 2015 - 271 Spiele, 20 Tore - Führungsspieler, Sprachrohr, Stratege: Kehl trug fast die Hälfte seiner Zeit beim BVB die Binde. Dazu: 3 x Meister und Pokalsieger 2012, bald Sportdirektor. © getty 28/32 Robert Lewandowski (* 21.08.1988) - im Verein von 2010 bis 2014 - 131 Spiele, 74 Tore - Dreierpack im Pokalfinale 2012 gegen die Bayern und Viererpack gegen Real Madrid im CL-Halbfinale 2013! Nuff said. © getty 29/32 Kevin Großkreutz (* 19.07.1988) - im Verein von 2009 bis 2015 - 176 Spiele, 23 Tore - Sowas wie der Günter Kutowski der Nuller Jahre. Erst Fan, dann deutscher Meister und Pokalsieger mit seinem BVB. Immer Vollgas! Isso! © getty 30/32 Roman Weidenfeller (* 06.08.1980) - im Verein von 2002 bis 2018 - 355 Spiele, 0 Tore - Urgestein, aber sowas von! Meister, Pokalsieger, Nationalspieler. Und Rhetorik-Gott: "I think we have a grandios Saison gespielt!" © getty 31/32 Pierre-Emerick Aubameyang (* 18.06.1989) - im Verein von 2013 bis 2018 - 144 Spiele, 98 Tore - Per se aberwitzige Torquote. Stellte 2017 mit 31 Treffern die Bestmarke von Lothar Emmerich von 1966 ein. Ach ja... Pokalsieger '17. © getty 32/32 Marco Reus (* 31.05.1989) - im Verein seit 2012 - 226 Spiele, 103 Tore (Stand 29.11.2021) - bereits in der Jugend 10 Jahre beim BVB. Wurde viermal Vizemeister und stand mit der Borussia im CL-Finale 2013. Pokalsieger 2017 und 2021. Seit 2018 Kapitän.

Haaland? "Dann gibt es einen Kung-Fu-Sprung"

Wenig überraschend sprach Dickel hingegen in höchsten Tönen von Dortmund-Star Erling Haaland. "Er ist oft dort, wo andere noch hinlaufen müssen. Und wenn er mal ein bisschen weit weg ist, gibt es einen Kung-Fu-Sprung, und dann ist der Ball auch im Tor", erklärte Dickel mit Blick auf Haalands Treffer zum 3:1 am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg.

Der Norweger war nach einer wochenlangen Zwangspause aufgrund einer Hüftbeugerverletzung erst kurz vor Schluss eingewechselt worden, hatte den Endstand per eingesprungenem Ausfallschritt hergestellt und somit sogar noch zwei Bundesligarekorde geknackt.

Laut Dickel zeichne Haaland vor allem seine "junge, hungrige, unfassbar schnelle und unfassbar ehrgeizige" Art aus. Dickel: "Die Jungs sind einfach aus einem anderem Holz geschnitzt. Und dann noch die Robustheit einer norwegischen Eiche - sensationell."

Der 14. Bundesliga-Spieltag im Überblick