BVB - Bellingham-Foul sorgt für Ärger: "Auch wenn ich von den Schiedsrichtern gesteinigt werde ..."

Jude Bellingham von Borussia Dortmund hatte am Mittwochabend im Ligaspiel gegen Greuther Fürth Glück auch vom Platz fliegen können, kam aber glimpflich davon. Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung, echauffierte sich nach dem Spiel über die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager.

Bellingham war beim 3:0-Sieg gegen den Tabellenletzten mit Wucht in einen riskanten Zweikampf gegangen, nachdem er wegen einer Unsportlichkeit schon die Gelbe Karte gesehen hatte. Zur Halbzeit wurde der 18-Jährige schließlich ausgewechselt. Weil er seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, fehlt der Mittelfeldspieler dem BVB zum Jahresabschluss am Samstag in Berlin gegen die Hertha.

"Ich glaube schon - auch wenn ich von den Schiedsrichtern gesteinigt werde - dass es unterbewusst so ist: Wenn du dir gegen Dortmund einen Fehler erlaubst, dann gibt es Theater", sagte Azzouzi bereits zur Pause und schob nach: "Wenn dir gegen Fürth ein Fehler passiert, dann redet in drei Stunden keiner mehr drüber."

Azzouzi argumentierte, dass ein Fürther im Falle Bellinghams in Halbzeit eins vom Platz geflogen wäre. "Da kann ich Ihnen Brief und Siegel geben. Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, wäre er weg gewesen. Ich glaube schon, dass einfach die Kulisse und vor dem Hintergrund, dass es Dortmund oder Bayern ist, dass es ab und an Entscheidungen gibt, die nicht ganz nachzuvollziehen sind", erklärte er und führte aus: "Ich will nicht jammern, aber ich weiß nicht, warum er da keine Gelbe Karte gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Zu 95 Prozent wäre das bei uns eine Gelbe Karte und dann auch Gelb-Rot gewesen."

Bellingham-Foul ärgert Fürth-Coach Leitl "brutal"

Fürth-Trainer Stefan Leitl schlug nach der Partie in eine ähnliche Kerbe. "Ich habe ihm gesagt, dass es eine katastrophale Entscheidung ist und ich glaube auch, dass das zutreffend ist. Es ist für mich eine klare Gelbe Karte und dann ist es Gelb-Rot", sagte er.

Leitl stellte die Vermutung auf, dass seiner Mannschaft in Überzahl vielleicht der Ausgleich gelungen wäre: "Oder du verlierst nicht 3:0. Das ist eine Szene, die mich brutal ärgert und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison."