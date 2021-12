Der 1. FC Köln empfängt den VfB Stuttgart am 17. Spieltag der Bundesliga. Hier gibt es das gesamte Spiel im Liveticker.

Der 1. FC Köln will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, für den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz geht es um den Klassenerhalt. Die beiden Klubs beenden am heutigen Sonntagabend die Hinrunde der Bundesliga, das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Unter dem spielenden Personal gibt es bei den Stuttgartern größere Fragezeichen, die Verletztenliste des VfB ist weiter lang. Mit Sasa Kalajdzic fehlt etwa der gefährlichste Stürmer der Stuttgarter weiterhin. Der erfolgreichste Torschütze der Saison Konstantinos Mavropanos (4 Treffer) spielt in der Innenverteidigung.

Vor Beginn: Bei den Kölnern wird es im kommenden Jahr Veränderungen in der Geschäftsführung geben, unter anderem einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Zudem hat Alexander Wehrle bekannt gegeben, wann er den Klub verlassen wird.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart! Das Spiel wird um 17.30 Uhr von Bastian Dankert angepfiffen.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan - Schaub, Kainz - Duda - Modeste, Uth

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan - Schaub, Kainz - Duda - Modeste, Uth VfB: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Mola - Coulibaly, W. Endo, Mangala - Führich - Marmoush

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, der Streamingservice hat sich die Übertragungsrechte an allen Bundesligaspielen freitags und sonntags gesichert. Mit den Vorberichten ab 16.30 Uhr erwarten Euch dort:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Benny Lauth

Reporter vor Ort: Alex Schlüter

Bundesliga: Die Tabelle am 17. Spieltag