Bundesliga: Hoffenheims Robert Skov fällt monatelang aus

Die TSG Hoffenheim muss länger als zunächst angenommen auf den dänischen Nationalspieler Robert Skov verzichten. Wie die Kraichgauer am Montag nach eingehenden medizinischen Untersuchungen mitteilten, wird der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wegen einer "schweren Oberschenkelverletzung" voraussichtlich mehrere Monate ausfallen.

Skov hatte sich die Blessur am Samstag im Bundesligaspiel beim VfL Bochum (0:2) zugezogen. Am Sonntag hatte Hoffenheim zunächst erklärt, dass Skov der dänischen Nationalmannschaft in den abschließenden Partien in der WM-Qualifikation gegen die Färöer und Schottland fehlen wird.

Dänemark ist als feststehender Sieger der Gruppe F neben Deutschland und dem Gastgeber bereits für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert.