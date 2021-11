Das Topspiel am frühen Samstagabend bestreiten am zwölften Spieltag die beiden Berliner Vereine Union Berlin und Hertha BSC. SPOX erklärt Euch, wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Acht Mal trafen die beiden Teams bereits im Berlin-Derby aufeinander, darunter je vier Mal in der 1. und 2. Bundesliga. Wirft man einen Blick auf die damaligen Ergebnisse, dann ist das Plus definitiv auf Seiten der Alten Dame: Vier Mal verließen die Herthaner den Platz als Sieger, drei Mal teilten sich beide Teams die Punkte und erst einziges Mal konnten die Eisernen das Match für sich entscheiden.

Ein anderes Bild gibt die aktuelle Tabelle ab: Die Köpenicker sind nicht nur Teil eines internationalen Wettbewerbs, sie sind auch in dieser Spielzeit wieder voll im Rennen um einen eben solchen. Die Hertha spielt hingegen wieder eine eher enttäuschende Saison; mit Platz 13 ist die Mannschaft von Trainer Pal Dardai wieder nur im unteren Tabellendrittel anzutreffen. Hoffnung machen dürfte allerdings der Auftritt am vergangenen Spieltag gegen Bayer Leverkusen.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Samstag, 20. November

Samstag, 20. November Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Stadion an der Alten Försterei in Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Für die Übertragung von Bundesligaspielen in dieser Saison sind vor allem die zwei großen Player DAZN und Sky verantwortlich. Wer von beiden allerdings das heutige Spiel zeigt / überträgt, erfahrt Ihr jetzt.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Fernsehen?

Bei der Verteilung der Rechte entschied man sich für folgende Konstellation: Der Streaminganbieter DAZN bekommt alle Spiele an den Tagen Freitag und Sonntag zugesprochen, die Partien am Samstag und damit auch das heutige Berlin-Derby bleiben nach wie vor in den Händen des Pay-TV-Anbieters Sky. Alle wichtigen Infos zur Übertragung jetzt auf einen Blick:

Sender:

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Sky Sport Bundesliga UHD

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr (Anpfiff ist 18.30 Uhr)

17.30 Uhr (Anpfiff ist 18.30 Uhr) Kommentator: Wolff Fuss

Um auf die beiden Kanäle zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Sky-Abonnement vorausgesetzt. Das derzeit günstigste Angebot, das Bundesliga-Paket, beläuft sich auf 27€ pro Monat. Wenn Ihr neben den zwei höchsten deutschen Fußball-Spielklassen auch die Formel 1, alle Spiele der Premiere League und des DFB-Pokals sowie vieles mehr sehen wollt, dann empfiehlt sich eher das Sport-Bundesliga-Paket zu einem Aufpreis von 5,50€. Beide Angebote sind allerdings nur in Kombination mit dem Sky Q-Receiver und im Jahresabo erhältlich.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute im Livestream?

Die Exklusivrechte von Sky umfassen neben der Ausstrahlung im TV und Fernsehen auch den Livestream via Internet. Wer schon vorher zu einem der oben beschriebenen Pakete tendierte, den wird diese Information sicherlich überzeugen: Die Streams zu allen Sky-Inhalten über die Sky Go-App sind in den Angeboten bereits inbegriffen - ganz ohne weitere Kosten.

Doch nicht für alle können den Sky Q-Receiver gebrauchen, geschweige denn wollen sich für ein ganzes Jahr binden. Genau für diese Fälle hat Sky vor einiger Zeit die Plattform Sky Ticket ins Leben gerufen. Über die Seite kann man das sogenannte Supersport-Ticket bestellen. Klarer Vorteil hier: Ihr müsst Euch nicht direkt langfristig binden, sondern könnt jeden Monat kündigen. Der Kostenpunkt für das Angebot liegt hier bei 29,99€ pro Monat.

Wenn Ihr Geld sparen wollt, dann gibt es beim Supersport-Ticket ebenfalls die Option ein Jahresabo abzuschließen. In diesem Fall berechnet Euch Sky nur noch 24,99€ pro Monat. Aufs Jahr gerechnet bezahlt Ihr insgesamt 60€ weniger. Noch günstiger kommt Ihr nur weg, wenn Ihr an einer anerkannten Hochschule oder Universität eingeschrieben seid. Studierende müssen lediglich 15€ pro Monat blechen.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Zeit das Spiel zu live zu sehen oder auch keine Lust ein Pay-TV-Abo zu kaufen? Dann ist unser Liveticker perfekt für Euch. Ständige Updates versorgen Euch stets mit den wichtigsten News zur Begegnung, sodass Ihr garantiert keine wichtige Szene verpasst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. Hertha BSC

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Haraguchi, Prömel- Becker, Awoniyi

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Haraguchi, Prömel- Becker, Awoniyi Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, S. Serdar, M. Richter, Darida, Mittelstädt - Jovetic

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Die Bundesliga-Tabelle am 12. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 12 9 1 2 41:13 28 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 11 5 3 3 24:17 7 18 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 11 4 5 2 17:17 0 17 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 11 3 5 3 17:20 -3 14 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 11 4 1 6 12:24 -12 13 14 Eintracht Frankfurt 11 2 6 3 12:16 -4 12 15 FC Augsburg 12 3 3 6 11:21 -10 12 16 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 11 0 1 10 8:29 -21 1

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Das sind die Partien des 12. Spieltags