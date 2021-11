Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am 12. Bundesligaspieltag den 1. FC Köln. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und das Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln im Livestream verfolgen!

Nach der Länderspielpause kehrt langsam wieder der Bundesligaalltag zurück. Zum Abschluss des 12. Spieltags treten am heutigen Sonntag, den 21. November, der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln gegeneinander an. Der Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr. Als Spielstätte dient die Mewa Arena in Mainz.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Nachdem sich DAZN vor Beginn der Saison die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sichern konnte, wird das Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln heute live und in voller Länge vom Streamingdienst übertragen.

Die Vorberichterstattung für das Sonntagsspiel geht um 16.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, los. In dieser Zeit werdet Ihr auf das Spiel eingestimmt.

DAZN schickt folgendes Team für Mainz gegen Köln ins Rennen:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Neben zahlreichen Spielen der Bundesliga bietet das "Netflix des Sports" auch Spitzenfußball aus anderen Teilen Europas an. Darunter etwa die italienische Serie A, die spanische Primera Division oder die französische Ligue 1. Ebenso hat DAZN zahlreiche Pokalbewerbe im Angebot. Zu den prestigereichsten zählen unter anderem die Champions League (fast alle Spiele), die Coppa Italia und der FA Cup dazu.

Fußball ist jedoch bei weitem nicht alles, das DAZN anbietet. Weitere Sportarten, die Ihr als Abonnent im Livestream schauen könnt, sind: US-Sport (NBA, MLB, NFL), Radsport, Tennis, Handball, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby, Wintersport, Darts und noch mehr.

Um all diese Sportarten und Events schauen zu können, wird lediglich ein Abonnement benötigt. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro, je nachdem, für welches Ihr Euch entscheidet.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? - Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abonnement, wollt aber trotzdem die Begegnung verfolgen? Dann hat SPOX genau die richtige Lösung für Euch. Wir tickern nämlich die Partie live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker: Mainz 05 vs. 1. FC Köln.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12.

12. Datum: Sonntag, 21. November 2021

Sonntag, 21. November 2021 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Mainz (Mewa Arena)

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt 1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Ljubicic, Özcan - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

Bundesliga: Die Tabelle am 12. Spieltag