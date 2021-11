SPOX-Voting: Wärt Ihr für einen Fußball-Lockdown bis Neujahr?

Präsident Helge Leonhardt von Erzgebirge Aue hat sich für eine komplette Unterbrechung des Fußballbetriebs bis zum neuen Jahr ausgesprochen. Was ist Eure Meinung dazu?

Wegen der seit Wochen und Monaten ansteigenden Coronafälle überall in Deutschland, aber speziell im Bundesland Sachsen, hat Leonhardt am Dienstag gegenüber Bild einen Lockdown des kompletten Fußballbetriebs gefordert. "Wir brauchen bis Ende Dezember einen Fußball-Lockdown. Die nächsten vier Wochen werden extrem schwierig für unser Land und stellen uns vor eine Zerreißprobe", sagte der 63-Jährige.

Aufgrund neuer Corona-Maßnahmen werden Vereine in Sachsen in nächster Zeit vor leeren Rängen spielen müssen, was neben Aue auch Dynamo Dresden betrifft. Die DFL hat jedoch bereits am Mittwoch klargestellt, dass es aus ihrer Sicht nicht zu einer erneuten Spielbetriebsunterbrechung wie im Jahr 2020 kommen werde.

Doch was haltet Ihr von der Idee, den Profifußball bis Jahresende stillzulegen? Seit Ihr für einen Fußball-Lockdown?

