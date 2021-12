Union Berlin vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesligasaison steht der 14. Spieltag auf dem Programm. Dabei trifft Union Berlin auf RB Leipzig. Wir geben Euch alle Informationen darüber, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga-Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen, dann trifft Union Berlin auf RB Leipzig. Für Leipzig steht dabei eine hohe Auswärtshürde auf dem Programm. Union Berlin musste in der Alten Försterei erst eine Niederlage hinnehmen - mit 2:5 gegen den Rekordmeister FC Bayern München.

RB Leipzig spielt unter Neutrainer Jesse Marsch eine sehr durchwachsene Saison. Niederlagen und Siege wechseln sich zumeist ab. Auch in der Champions League ist man bereits ausgeschieden und kann nur noch die Europa League erreichen.

Union Berlin unter Coach Fischer etabliert sich nach dem Aufstieg immer mehr in der Bundesliga und belegt einen starken sechsen Tabellenplatz. Zuletzt unterlag man in Frankfurt mit 2:1.

Bundesliga: Union Berlin vs. RB Leipzig- Datum, Zeit, Ort, Infos

Spiel: Borussia Dortmund gegen Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga Spieltag: 14. Spieltag - Bundesliga 21/22 Anstoß: Freitag, 03. Dezember 2021 - 20:30 Stadion: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Union Berlin vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Berlin und Leipzig ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist auch heute wieder bei diesem Bundesligaspiel mit einem eigenen, ausführlichen Liveticker vertreten.

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin vs. RB Leipzig.

Bundesliga, Union Berlin vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Baumgartl - Knoche - Friedrich - Trimmel - Khedira - Oczipka - Prömel - Haraguchi - Kruse - Awoniyi

RB Leipzig: Martinez - Mukiele - Klostermann - Gvardiol - Angelino - Kampl - Laimer - Forsberg - Nkunku - Brobbey - Silva

