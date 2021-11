In der Bundesliga stehen sich am 11. Spieltag die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt gegenüber. SPOX tickert für Euch das komplette Spielgeschehen live mit.

Zum Abschluss des 11. Spieltags in der Bundesliga treffen der Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth und die in der Liga kriselnden Frankfurter aufeinander. Mithilfe unseres Livetickers verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

SpVgg Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kellerduell in der Bundesliga: Die SpVgg Greuther Fürth tut sich als Aufsteiger wie erwartet schwer in der Bundesliga. Das Kleeblatt hat erst in einem Spiel gepunktet (1:1-Unentschieden gegen Arminia Bielefeld) und bildet bereits früh mit großem Abstand das Tabellenschlusslicht. Während die Frankfurter in der Europa League ihre Gruppe anführen, läuft es in der Liga so gar nicht. Erst ein Sieg steht auf dem Konto der Hessen (immerhin gegen den FC Bayern).

Vor Beginn: Das Bundesligaduell am 11. Spieltag wird um 19.30 Uhr im Fürther Sportpark Ronhof I Thomas Sommer angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt.

SpVgg Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

Nachdem Fürth gegen Frankfurt ein Sonntagsspiel ist, kümmert sich DAZN um die Übertragung. Ab 19 Uhr könnt Ihr Vorberichte zum Spiel sehen. Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl begleiten Euch durch die Partie.

Der Preis für das DAZN-Abonnement beträgt 14,99 Euro pro Monat. Außerdem wird auch ein Jahresabo, das 149,99 Euro im Jahr kostet, angeboten. Das Abo ist zudem auch monatlich kündbar.

SpVgg Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth: M. Funk - Meyerhöfer, Barry, Sarpei, Willems - Christiansen - Seguin, Green - Leweling, Hrgota - Itten

M. Funk - Meyerhöfer, Barry, Sarpei, Willems - Christiansen - Seguin, Green - Leweling, Hrgota - Itten Eintracht Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - Barkok, Sow, Rode, Durm - Kamada, Hauge - Borré

