SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen heute am 12. Spieltag der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Wir zeigen Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

In der Bundesliga wird der 12. Spieltag am heutigen Sonntag, 21. November, mit zwei Spielen abgeschlossen. In der ersten Partie des Tages empfängt der SC Freiburg das Team von Eintracht Frankfurt. Im Europa-Park-Stadion wird die Partie um 15.30 Uhr angepfiffen. In der neuen Arena in Freiburg sind heute 34.700 Zuschauer (unter 2G-Regelung) zugelassen.

Mit dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt treffen heute zwei Überraschungsteams - das eine im positiven Sinne, das andere im negativen - aufeinander. Fangen wir mit der positiven Überraschung der bisherigen Saison an, dem SC Freiburg. Die Breisgauer kassierten zwar am 11. Spieltag vor der Länderspielpause beim FC Bayern München ihre erste Saisonniederlage, verbrachten die gut zweiwöchige Bundesligapause aber dennoch auf dem dritten Tabellenplatz.

Für die Frankfurter Eintracht ist der bisherige Saisonverlauf in der Bundesliga nicht zufriedenstellend. Das Team von Trainer Oliver Glasner stand vor diesem Spieltag als 14. nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Am 11. Spieltag gelang zumindest ein Sieg bei Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um herauszufinden, welcher Anbieter Freiburg vs. Frankfurt heute live überträgt, genügt ein kurzer Blick auf den Kalender. Der heutige 21. November ist ein Sonntag und damit steht fest, dass das Spiel exklusiv von DAZN live gezeigt wird. Der Streamingdienst hält nämlich in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga.

Übertragungsbeginn ist heute um 15 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Benny Lauth begleiten Euch zunächst durch die Vorberichterstattung, ehe dann Lauth gemeinsam mit Uli Hebel das Spiel kommentiert.

DAZN zeigt sein komplettes Programm im Livestream, seit einigen Monaten gibt es aber die Möglichkeit, auf den beiden linearen Sendern DAZN 1 und DAZN 2 täglich von 8 Uhr morgens bis Mitternacht die die Programm-Highlights zu verfolgen. Die beiden linearen Fernsehsender können dank verschiedener Kooperationen - zum Beispiel mit Vodafone und Sky - empfangen werden. Das Spiel des SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt läuft ab 15 Uhr auf DAZN 1.

Da es die DAZN-App auch für die gängigsten Smart-TVs, TV-Sticks und Spielekonsolen gibt, könnt Ihr euch Freiburg vs. Frankfurt auch über die App auf Eurem großen TV-gerät in den heimischen vier Wänden live ansehen. Und wer nicht daheim, sondern unterwegs ist, der kann den Livestream des Spiels über die App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet) abrufen.

DAZN zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga noch jede Menge weiteren Live-Sport. Im Bereich Fußball zählen unter anderem fast alle Spiele der Champions League, die Serie A, Primera Division und Ligue 1 zum Angebot. Doch auch Fans anderer Sportarten werden bei DAZN fündig, so zeigt der Streamingdienst etwa Kampfsport (Boxen, MMA), Darts (alle Majors inklusive der WM) und die Handball-Champions-League, sowie US-Sport aus der NBA und der NFL.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Aufstellungen, alle Chance, Tore, Gelbe und Rote Karten, Auswechslungen - über all das und noch viel mehr werdet Ihr heute im kostenlosen Liveticker von SPOX zur Bundesligapartie SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt informiert.

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg - Eintracht Frankfurt.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler

Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Durm, Kamada, Kostic - Borré, Lammers

