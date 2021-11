In der Konferenz am 11. Spieltag empfängt der FC Bayern heute den SC Freiburg, der dieses Jahr in der Bundesliga noch ungeschlagen ist. Parallel finden ab 15.30 Uhr noch die Partien VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg, VfL Bochum vs. TSG Hoffenheim und VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld statt. Alle Partien könnt Ihr hier bei uns im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Die Samstagsspiele des 11. Spieltags im Überblick

Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 0:0 FC Augsburg 15.30 Uhr VfL Bochum 0:0 TSG Hoffenheim 15.30 Uhr VfB Stuttgart 0:0 Arminia Bielefeld 15.30 Uhr FC Bayern München 0:0 SC Freiburg 18.30 Uhr RB Leipzig 0:0 Borussia Dortmund

Bundesliga: Samstagskonferenz am 11. Spieltag im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn Und gespannt dürfen wir natürlich sein, ob die Erfolgsserie von Florian Kohfeldt bei den Wölfen anhält. Dritter Sieg im dritten Spiel? Mit dem FCA wartet jetzt natürlich nicht die ganz schwere Aufgabe, auch wenn den Fuggerstädtern zuletzt ein deutlicher Erfolg (4:1) gegen den VfB gelang.

Vor Beginn Daneben haben wir heute viel Abstiegskampf zu bieten. Der verletzungsgeplagte VfB empfängt den Vorletzten aus Bielefeld. Aufsteiger Bochum hat die TSG zu Gast (gut, die TSG ist natürlich nicht abstiegsbedroht, kann aber noch werden).

Vor Beginn Den letzten SC-Sieg gegen die Bayern gab's 2015. Torschützen unter anderem Petersen für den SC, Schweinsteiger für die Bayern. Auch interessant: Von den letzten sechs Partien endeten drei unentschieden.

Vor Beginn Natürlich ist liegt der Hauptfokus bei den heutigen 15.30 Uhr-Spielen auf die Partie in München. Nicht nur, weil da der Tabellenführer den Dritten empfängt. Auf dem Spiel steht natürlich auch die unglaubliche Serie des SC, der eines von nur zwei Teams in den europäischen Spitzenligen ist, das noch kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren hat. Das andere Team ist dert FC Liverpool.

Vor Beginn Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Konferenz des 11. Spieltages.

Bundesliga: Samstagskonferenz am 11. Spieltag heute im TV und Livestream

Alle Spiele am heutigen Samstag überträgt der Pay-TV-Sender Sky sowohl jeweils als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Die Einzelspiele findet Ihr auf folgenden Kanälen:

VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

VfL Bochum vs. TSG Hoffenheim (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

FC Bayern München vs. SC Freiburg (Sky Sport Bundesliga 2 HD)

All diese Partien könnt Ihr auch im Livestream von Sky mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket verfolgen.

Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag

Platz Mannschaft Sp. Dif. Pk. 1 Bayern München 10 28 25 2 Borussia Dortmund 10 12 24 3 SC Freiburg 10 10 22 4 Bayer Leverkusen 10 7 17 5 1. FSV Mainz 05 11 4 17 6 1. FC Union Berlin 10 0 16 7 VfL Wolfsburg 10 -1 16 8 RB Leipzig 10 11 15 9 Bor. Mönchengladbach 11 -1 15 10 1899 Hoffenheim 10 4 14 11 1. FC Köln 10 -3 13 12 Hertha BSC 10 -12 12 13 VfB Stuttgart 10 -4 10 14 VfL Bochum 10 -10 10 15 Eintracht Frankfurt 10 -5 9 16 FC Augsburg 10 -10 9 17 Arminia Bielefeld 10 -10 5 18 SpVgg Greuther Fürth 10 -20 1