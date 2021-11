FC Bayern: Quintett steht vor Rückkehr aus Corona-Quarantäne

Beim FC Bayern steht am Montag die nächste PCR-Testung an. Wie der kicker berichtet, soll sie darüber Aufschluss geben, wann die fünf sich in Quarantäne befindlichen Spieler um Joshua Kimmich wieder zur Mannschaft stoßen können.

Bei dem Quintett handelt es sich um den vergangene Woche positiv getesteten Niklas Süle und seine Kontaktpersonen der ersten Kategorie Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting.

Nach Bild-Angaben sind alle Spieler symptomfrei, was die Grundvoraussetzung für eine Freitestung ist. Sie können sich nun, sieben Tage nach Antritt der Quarantäne, einem weiteren Test unterziehen. Ist dieser negativ, dürfen die Spieler die eigenen vier Wände wieder verlassen.

Süle war bei einer Testung bei der deutschen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 26-Jährige reiste daraufhin umgehend vom DFB-Team ab, inklusive seiner direkten Kontaktpersonen.