FC Bayern München - Jahreshauptversammlung: Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Der FC Bayern München hält seine Jahreshauptversammlung ab. Wir zeigen Euch, wann und wo sie genau stattfindet und auch wo sie im TV und im Livestream übertragen wird.

Der FC Bayern München kommt momentan nicht zur Ruhe! Corona-Wirbel, mögliche Gehaltskürzungen für die ungeimpften Spieler im Kader und die Bundesliga-Niederlage beim FC Augsburg - der Rekordmeister hat schon ruhigere Zeiten erlebt.

Mitten in die ereignisreiche Phase kommt in dieser Woche die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Dort ist es in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal hoch hergegangen.

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung: Datum, Uhrzeit, Ort

Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet an diesem Donnerstag, 25. November, im Audi Dome in München statt.

Beginn der Veranstaltung in der Spiel - und Trainingsstätte der Basketballer des FC Bayern ist um 19 Uhr. Der Einlass erfolgt bereits ab 16 Uhr.

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung: Teilnehmer

Zutritt zur Jahreshauptversammlung 2021 des FC Bayern haben nur Mitglieder, die dem Verein mindestens ein Jahr angehören oder seit dem 1 Januar 2021 Mitglied sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Wegen der aktuellen Infektionslage wird der FC Bayern noch in dieser Woche bekanntgeben, wie die Einlassbestimmungen sind und wie viele Mitglieder im Audi Dome dabei sein dürfen.

Vom FC Bayern München treten unter anderem Präsident Herbert Hainer und Oliver Kahn als Vorstand der FC Bayern München AG ans Rednerpult.

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung: Übertragung im TV und Livestream

Live im TV wird die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am kommenden Donnerstag nicht übertragen.

Der Rekordmeister bietet auf seinen digitalen Kanälen einen kostenlosen Livestream ohne vorherige Registrierung zur Jahreshauptversammlung an. Abrufen könnt Ihr diesen auf der vereinseigenen Homepage, dem YouTube-Kanal, dem Facebook-Profil und der App der Münchner.

Meiste Bayern-Einsätze: Müller sorgt für Novum beim FCB © imago images 1/21 Thomas Müller hat am 19. November beim Auswärtsspiel in Augsburg sein 600. Pflichtspiel für den FC Bayern gemacht. Aus diesem Anlass zeigen wir Euch das Ranking der Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für den deutschen Rekordmeister. © getty 2/21 Platz 20: Jerome Boateng (363 Spiele) © getty 3/21 Platz 19: Hasan Salihamidzic (365 Spiele) © imago images / Kicker/Liedel 4/21 Platz 18: Hansi Pflügler (371 Spiele) © getty 5/21 Platz 17: Lothar Matthäus (410 Spiele) © imago 6/21 Platz 16: Karl-Heinz Rummenigge (422 Spiele) © imago images 7/21 Platz 15: Franck Ribery (425 Spiele) © imago images / MIS 8/21 Platz 14: David Alaba (431 Spiele) © imago 9/21 Platz 13: Franz "Bulle" Roth (435 Spiele) © imago images / GEPA pictures 10/21 Platz 12: Manuel Neuer (451 Spiele) © getty 11/21 Platz 11: Mehmet Scholl (469 Spiele) © getty 12/21 Platz 10: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele) © imago 13/21 Platz 9: Bernd Dürnberger (507 Spiele) © getty 14/21 Platz 8: Philipp Lahm (517 Spiele) © imago 15/21 Platz 7: Franz Beckenbauer (546 Spiele) © imago 16/21 Platz 6: Georg Schwarzenbeck (549 Spiele) © imago 17/21 Platz 5: Klaus Augenthaler (551 Spiele) © imago 18/21 Platz 4: Gerd Müller (580 Spiele) © getty 19/21 Platz 3: Thomas Müller (600 Spiele) - als erster Feldspieler seit Einführung der Bundesliga absolvierte er mindestens 600 Pflichtspiele für die Bayern. © getty 20/21 Platz 2: Oliver Kahn (632 Spiele) © imago 21/21 Platz 1: Sepp Maier (661 Spiele)

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Tagesordnung

Jahreshauptversammlungen des FC Bayern haben in der Vergangenheit schon des Öfteren für Aufregung gesorgt. In diesem Jahr könnten vor allem das Dilemma um die ungeimpften Spieler und das Katar-Sponsoring für Ärger sorgen.

Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung wurde von Bayern-Fans, angeführt von Michael Ott als Kopf der Initiative, ein Antrag auf Beendigung bzw. Auslaufen der bis 2023 andauernden Partnerschaft mit Qatar Airways gestellt. Der Antrag das Thema bei der Jahreshauptversammlung zur Diskussion und zur Abstimmung zu bringen, wurde aber vom Arbeitsgericht München abgelehnt. Dagegen will Ott jetzt klagen - Entscheidung offen. Für hitzige Diskussion wird bei der Jahreshauptversammlung wohl wieder gesorgt sein.