FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga wird nach der Länderspielpause am Freitag mit der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung des 12. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Augsburg vs. FC Bayern München: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die deutsche Nationalmannschaft feierte in den vergangenen Tagen zum Abschluss der WM-Qualifikation zwei klare Siege, jetzt rückt nach der letzten Länderspielpause des Jahres wieder die Bundesliga in den Fokus. Diese wird am kommenden Freitag, 19. November, mit der ersten Partie des 12. Spieltags fortgesetzt. Diese hat es in sich, empfängt der FC Augsburg doch den FC Bayern München zu einem Derby.

Beim souveränen Tabellenführer aus München stellt sich vor allem die Frage, wie sich der Kader für das Freitagsspiel der Bundesliga zusammensetzen wird. Am Montag, 15. November, finden Tests statt, die Klarheit darüber geben, wann Niklas Süle (positiv getestet) und seine Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting wieder ins Training zurückkehren werden.

In Augsburg sind Spiele gegen den großen FC Bayern aus der bayerischen Landeshauptstadt immer etwas besonders. Viel zu holen gab es für den FCA in der Vergangenheit gegen den FC Bayern aber nicht. Der letzte Sieg datiert aus dem Mai 2015.

Nach elf Spieltagen stehen die Augsburger als 16. auf dem Relegationsplatz. In den beiden Partien vor der Länderspielpause zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl aber aufsteigende Form. Nach einem 4:1-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart wurde beim VfL Wolfsburg zwar mit 0:1 verloren, zumindest ein Punkt wäre für die Fuggerstädter aber drin gewesen.

Bundesliga: Der 12. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 19. November 20.30 Uhr FC Augsburg FC Bayern München Samstag, 20. November 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart Samstag, 20. November 15.30 Uhr Bayer Leverkusen VfL Bochum Samstag, 20. November 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth Samstag, 20. November 15.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig Samstag, 20. November 15.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg Samstag, 20. November 18.30 Uhr Union Berlin Hertha BSC Sonntag, 21. November 15.30 Uhr SC Freiburg Eintracht Frankfurt Sonntag, 21. November 17.30 Uhr FSV Mainz 05 1. FC Köln

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga live im TV und Livestream

Fast zwei Wochen ruhte der Ball in der Bundesliga. Einige haben die Situation um die Live-Übertragungen der Bundesligaspiele im TV und im Livestream in dieser Saison jetzt eventuell nicht mehr in aller Ausführlichkeit präsent. Für all diejenigen fassen wir noch einmal kurz zusammen: Die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen liegen bei DAZN, Sky zeigt alle Samstagsspiele und die Partien in englischen Wochen, SAT.1 zeigt in der Saison 2021/22 noch zwei weitere Spiele live im Free-TV - aber nicht FC Augsburg vs. FC Bayern München.

Das Nachbarschaftsduell wird am kommenden Freitag also exklusiv von DAZN im kostenpflichtigen Livestream übertragen. Livebilder gibt es über dazn.com oder über die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten oder dem Smart-TV ab 19.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl kommentiert Michael Born gemeinsam mit Kneißl das Spiel.

In den verbleibenden Wochen des Jahres 2021 zeigt DAZN reihenweise Livefußball. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga könnt Ihr beim Streamingdienst auch fast alle Spiele der Champions League und die Spiele aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A live verfolgen.

Dafür benötigt Ihr ein gültiges Abo. Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, kann dies jederzeit auf der DAZN-Homepage erledigen. Ein jederzeit wieder kündbares Monatsabo kostet monatlich 14,99 Euro, ein Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga im Liveticker

Auch SPOX ist beim Freitagsspiel des 12. Bundesliga-Spieltags live vertreten - und zwar in Form eines schriftlichen Livetickers. Dort präsentieren wir Euch bereits eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams!

Hier geht's zum Liveticker FC Augsburg - FC Bayern München.

