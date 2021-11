Nach fast zwei Wochen Bundesligapause eröffnet das Bayern-Derby den zwölften Spieltag. Wo Ihr das Freitagsspiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München heute live sehen könnt, verraten wir jetzt.

Den Auftakt in die neue Bundesliga-Spielrunde macht ausgerechnet das Bayern-Derby zwischen den schwäbischen Augsburgern und den oberbayerischen Münchnern. Platz sechzehn gegen Platz eins; die Rollenverteilung ist hier also klar geregelt. Doch auch abseits der diesjährigen Tabelle spricht nicht viel für die Gastgeber: Mehr als sechs Jahre datiert der letzte Sieg Augsburgs über den Rekordmeister nun schon zurück. Seither hagelte es zehn Niederlagen in zwölf Begegnungen.

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Freitag, 19. November

Freitag, 19. November Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: WWK-Arena in Augsburg

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Die Übertragung im TV und Livestream

Wie man es aus der Vergangenheit gewohnt ist, brachte auch die Spielzeit 2021/22 mal wieder eine veränderte Lage der Exklusivrechte; getreu dem Motto: eine neue Saison, eine neue Runde im Übertragungskarussell. Doch wo genau kann man nun das heutige Freitagsspiel verfolgen? Wir verraten es Euch.

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Die Übertragung im Livestream

Zwei große Player teilen sich in dieser Saison fast alle Spiele der insgesamt 34 Spieltage untereinander auf: Der Pay-TV-Sender Sky sowie der Livestream-Anbieter DAZN. Während sich Sky hauptsächlich die Samstagsspiele gesichert hat, überträgt DAZN fast ausschließlich alle weiteren Freitags- und Sonntagspartien. Somit könnt Ihr auch das heutige Match nur auf der Streamingplattform live verfolgen.

Los geht's mit der Übertragung um 19.30 Uhr, also gut eine Stunde vor dem offiziellen Spielbeginn. Durch die Veranstaltung führen, werden die folgende Personen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentatoren: Michael Born Sebastian Kneißl (Experte)



Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat. Alternativ zum monatlich kündbaren Angebot, könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo abschließen. Hier werden einmalig 149,99€ für insgesamt zwölf Monate fällig - im Gegensatz zum Monatsabo bleiben Euch auf diese Weise zwei Monatsraten respektive 29,98€ erspart. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Die Übertragung im TV

DAZN ist ein reiner Streaminganbieter, somit wird es keine Ausstrahlung im linearen Fernsehen geben.

Einzig Kunden vom Vodafone-Receiver GigaTV wird ein Möglichkeit geboten, einen Großteil des DAZN-Sportangebots im TV zu sehen. Möglich macht das eine Kooperation beider Unternehmen. Für 9,99€ und damit preiswerter als jedes andere DAZN-Abo, können die beiden Sender DAZN1 und DAZN2 zum regulären Programm zugebucht werden. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt nicht das Abo, das Datenvolumen oder die Zeit, um die Partie live zu sehen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch: Den SPOX-Liveticker. Mit Updates im Minutentakt seid Ihr immer mit den wichtigsten News aus der Begegnung versorgt. Klickt Euch gleich rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. FC Bayern München

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 12. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 11 9 1 1 40:11 29 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 11 5 3 3 24:17 7 18 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 11 4 5 2 17:17 0 17 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 11 3 5 3 17:20 -3 14 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 11 4 1 6 12:24 -12 13 14 Eintracht Frankfurt 11 2 6 3 12:16 -4 12 15 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 16 FC Augsburg 11 2 3 6 9:20 -11 9 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 11 0 1 0 8:29 -21 1

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV? So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga - Die Spiele des 12. Spieltags im Überblick