Nach dem bayerischen Eröffnungsspiel gestern, geht der zwölfte Spieltag heute weiter! SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Partie zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Mannschaften sind derzeit nicht in bester Form: Während die Borussen ihre zwei letzten Partien allesamt verloren haben, warten die Stuttgarter bereits seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg.

Tabellarisch grüßt der BVB dennoch vom Tabellenanfang, nur vier Punkte trennte die Mannschaft von Marco Rose vor dem Spieltag von den Bayern an Platz eins. Der VfB hingegen konnte bislang nicht an die überraschend gute letzte Saison anknüpfen; den 15. Tabellenplatz verdankt man jedoch auch einer Vielzahl an Verletzungen: Insgesamt elf Spieler sind derzeit zum Zuschauen verdammt.

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Samstag, 20. November

Samstag, 20. November Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park in Dortmund

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die diesjährige Verteilung der Übertragungsrechte sieht folgendes vor: Bis auf wenige Ausnahmen hat sich die Streamingplattform DAZN alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag gesichert. Alle weiteren Begegnungen, genauer gesagt, die am Samstag werden von Sky übertragen.

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Fernsehen

Das bedeutet also, dass alle sechs heutigen Partien exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt werden - darunter somit auch das Match zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart.

Die Vorberichterstattung zur Begegnung beginn ab 15.15 Uhr und damit nur rund 15 Minuten vor Spielbeginn. Die einzelne Partie könnt Ihr auf den beiden Kanälen Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD live verfolgen. Mit dabei sein, wird Kommentator Marcus Lindemann. Eine Konferenz aller fünf Spiele beginnend um 15.30 Uhr wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD), ebenfalls ab 15.15 Uhr ausgestrahlt.

Voraussetzung um das Spiel sehen zu können, ist ein entsprechendes Abonnement. Derzeit beläuft sich der Preis für das Sky Sport Bundesliga-Angebot auf 27€ pro Monat im Jahresvertrag. Mit im Paket enthalten ist außerdem der Sky Q-Receiver. Für einen Aufpreis von 5,50€ könnt Ihr außerdem alle Rennen der Formel 1, die Spiele der Premiere League und des DFB-Pokals sowie vieles mehr bestaunen. Hier könnt Ihr direkt das Abo abschließen, das am Besten zu Euch passt.

© getty Nach zwei Niederlagen in Folge, will der BVB wieder die Tabellenspitze angreifen.

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im Livestream

Wer die Spiele der Bundesliga und Co. lieber im Livestream als im linearen Fernsehen sehen möchte, dem unterbreitet Sky zwei verschiedene Angebote: Zum einen enthält das bereits thematisierte Sky Sport-Paket neben dem Sky Q-Receiver außerdem den Zugriff auf die Sky Go-Apps. Darüber sind alle Inhalte aus TV und Fernsehen auch im Stream verfügbar.

Die zweite Option ist das Supersport-Ticket auf der Plattform SkyTicket. Hier sind wieder alle möglichen Dinge geboten: 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premiere League, NHL, uvm. Im Gegensatz zum anderen Angebot wird Euch hier aber die Wahl gelassen: Wollt Ihr die Möglichkeit haben jeden Monat kündigen zu können, dann berechnet Sky 29,99€ monatlich. Wollt Ihr Euch jedoch direkt ein ganzes Jahr binden, dann kommt Ihr mit monatlichen 24,99€ wesentlich besser weg.

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wer heute nicht die Möglichkeit hat, das Spiel live zu verfolgen, der hat mit unseren SPOX-Liveticker eine super Alternative. Egal ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr garantiert nichts. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. VfB Stuttgart

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 12. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 12 9 1 2 41:13 28 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 11 5 3 3 24:17 7 18 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 11 4 5 2 17:17 0 17 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 11 3 5 3 17:20 -3 14 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 11 4 1 6 12:24 -12 13 14 Eintracht Frankfurt 11 2 6 3 12:16 -4 12 15 FC Augsburg 12 3 3 6 11:21 -10 12 16 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 11 0 1 10 8:29 -21 1

