Heute findet die Mitgliederversammlung des BV Borussia 09 e.V. Dortmund statt. SPOX tickert für Euch das Event live mit.

Nachdem die BVB-Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, wird das Event in diesem Jahr nun veranstaltet. Wir tickern für Euch das Wichtigste mit.

BVB: Mitgliederversammlung heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der ehemalige BVB-Torwart Roman Weidenfeller ist Anwärter für den Posten des Kassenprüfers, den bislang Günter Kutowski innehatte. Dies bestätigte BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball in einem Interview auf der Homepage. "Ich finde es gut, dass jemand, der der Mitgliederversammlung so bekannt ist, für diese Aufgabe zur Verfügung steht. Wir möchten künftig nach den Vorbildern von Kutowski oder Stefan Klos weiterhin verdiente Sportler in dieser Position sehen."

Vor Beginn: Der BVB konnte gestern den Patzer des FC Bayern nutzen und den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur einen Punkt verkleinern. Dank eines späten Treffers von Kapitän Marco Reus setzte sich der BVB am gestrigen 12. Spieltag gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 durch.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Die Mitgliederversammlung startet um 11 Uhr in der Halle 3 der Westfalenhallen Dortmund.

