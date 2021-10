Am 8. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg heute Arminia Bielefeld. Doch wer zeigt und überträgt das Spiel live im TV und Livestream? Die Antwort auf diese Frage erfahrt Ihr hier.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld heute im Livestream bei DAZN verfolgen - Jetzt ein Abo sichern!

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Der 8. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Sonntag, 17. Oktober, mit einem Duell zweier Tabellennachzügler abgeschlossen. Der FC Augsburg empfängt in der heimischen WWK-Arena Arminia Bielefeld. Angepfiffen wird das Spiel, für das 17.500 zugelassen sind, um 17.30 Uhr.

Mit dem Verlauf der bisherigen Saison kann man weder beim FC Augsburg, noch bei Arminia Bielefeld zufrieden sein. Vor dem 8. Spieltag steht der FCA mit fünf Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, einen Platz vor der Arminia die noch einen Zähler weniger gebucht hat.

Während Bielefeld seine vier Punkte aus eben so vielen Unentschieden geholt hat, und damit immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet, verbuchte Augsburg bereits einen Dreier. Im letzten Heimspiel wurde Borussia Mönchengladbach besiegt, danach setzte es vor der Länderspielpause allerdings zwei Auswärtsniederlagen beim SC Freiburg und Borussia Dortmund.

Beim Blick auf die Tabelle wird schnell klar, wo bei beiden Teams der Schuh drückt. In der Spalte erzielte Tore steht bei Augsburg und Bielefeld jeweils eine 3. Die Voraussetzungen für ein torreiches Spiel sind eher weniger gegeben.

In der Bundesliga gab es bisher erst zwei Duelle zwischen Augsburg und Bielefeld. Diese stammen aus der vergangenen Saison. In Bielefeld gewann der FCA 1:0, das Spiel in Augsburg endete 0:0.

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 15. Oktober 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 5:0 16. Oktober 15.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 3:1 16. Oktober 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC 1:2 16. Oktober 15.30 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg 2:0 16. Oktober 15.30 Uhr SC Freiburg RB Leipzig 1:1 16. Oktober 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth VfL Bochum 0:1 16. Oktober 18.30 Uhr Mönchengladbach VfB Stuttgart 1:1 17. Oktober 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Bayern München 17. Oktober 17.30 Uhr FC Augsburg Arminia Bielefeld

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld live im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Arminia Bielefeld nicht übertragen. Bis zur nächsten Live-Übertragung eines Bundesligaspiels im frei empfangbaren Fernsehen in dieser Saison dauert es noch eine ganze Weile. Erst am 17. Spieltag zeit SAT.1 eine Partie im Free-TV.

Für das Spiel FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld liege die Übertragungsrechte bei DAZN. Das ist keine allzu große Überraschung, zeigt der Streamingdienst in dieser Saison doch alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream. Diesen könnt Ihr mit der DAZN-App auch auf Eurem Smartphone oder Tablet abrufen. Wer im Besitz eines internetfähigen Smart-TV ist, kann sich das Spiel über die App auf dem großen TV-Bildschirm verfolgen.

Die Übertragung beginnt heute um 17 Uhr. Folgendes DAZN-Trio ist im Einsatz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Um das vielfältige Angebot von DAZN in Anspruch nehmen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Das jederzeit kündbare Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 149,99 Euro. .

Für alle Fußball-Fans lohnt sich in der Abo mehr denn je. DAZN zeigt nämlich auch fast alle Spiele der Champions League exklusiv im Livestream, dazu auch noch die Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Bundesliga: FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld im Liveticker

Kostenlos seid ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX beim Spiel FC Augsburg gegen Arminia Bielefeld dabei. Die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel nicht bei DAZN ansehen können!

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Strobl, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Maier - Hahn, Zeqiri

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Strobl, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Maier - Hahn, Zeqiri Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Schöpf - Okugawa, Wimmer, Hack - Klos

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld live im TV und Livestream? - Alle Infos

Begegnung: FC Augsburg - Arminia Bielefeld

FC Augsburg - Arminia Bielefeld Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Datum: 17. Oktober

17. Oktober Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: WWK-Arena, Augsburg

WWK-Arena, Augsburg Zugelassene Zuschauer: 17.500 Zuschauer

17.500 Zuschauer TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle