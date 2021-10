Zum Abschluss des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga trifft am Sonntagabend der VfL Bochum auf Eintracht Frankfurt. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem DAZN-Abonnement das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt live erleben!

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Datum, Spielort, Infos

Abschluss des 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga! Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Sonntag, den 24. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Die Begegnung markiert das letzte Spiel des 9. Spieltags der Bundesliga. Gespielt wird heute im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Für den heutigen Gastgeber aus Bochum läuft die aktuelle Saison erwartbar schwer. Mit nur sieben Punkten befindet sich der Aufsteiger unmittelbar vor der Abstiegszone auf Rang 15. Zwei Siege konnte das Team von Thomas Reis bislang einfahren. Den letzten Sieg errang der VfL Bochum jedoch am letzten Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg: Greuther Fürth. Das knappe 1:0 durfte sicherlich Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben gegeben haben.

Ähnlich holprig läuft es in dieser Saison für Eintracht Frankfurt. Die stehen nämlich in der Tabelle nur einen Platz vor dem heutigen Gastgeber aus Bochum. Platzt 14 ist für die Ambitionen der Frankfurter um Neu-Trainer Oliver Glasner natürlich zu wenig. Hinzu kommt die 1:2 Niederlage am letzten Spieltag gegen Hertha BSC Berlin. Nach dem starken Sieg am vorletzten Spieltag gegen den FC Bayern war gegen die geplagte Hertha eigentlich mehr erwartet worden.

Hoffnung kann aber das Europapokal-Ergebnis unter der Woche geben: Mit 3:1 gewann Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend überzeugend gegen Olympiakos Piräus. Kann Eintracht Frankfurt am heutigen Sonntag gegen den VfL Bochum ähnlich gut auftreten?

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt zeigt am heutigen Abend DAZN exklusiv live im TV und im Livestream. Das liegt daran, dass sich der Streamingdienst die exklusiven Übertragungsrechte für die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert hat.

Die Vorberichte zur heutigen Begegnung starten um 19.00 Uhr. Die Sendung moderiert Lukas Schönmüller. Als Kommentatoren sind am Abend Freddy Harder und DAZN-Experte Benny Lauth im Einsatz. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Alternativ kann das Spiel auch bequem im Livestream auf dem Tablet oder Smartphone gesehen werden. Dafür benötigt Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App. Mit der könnt Ihr auch alle anderen Angebote von DAZN streamen. Dazu gehören unter anderem die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Boxen, Handball und noch viele Weitere.

Um das komplette DAZN-Angebot sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Ein DAZN-Abo kostet Euch monatlich 14,99 Euro. Mit einem Jahres-Abo von DAZN, welches 149,99 Euro kostet, könnt Ihr alternativ 29,98 Euro sparen.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt Datum: 24. Oktober

24. Oktober Austragungsort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Spielbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

Für die Leute, die kein DAZN-Abo besitzen und das Spiel nicht live im TV oder im Livestream sehen können, ist SPOX die richtige Anlaufstelle. SPOX bietet nämlich einen Liveticker an, mit dem Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter Eintracht Frankfurt: Trapp - Durm, Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode - Kamada, Kostic - Borré, Paciencia

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 9. Spieltag