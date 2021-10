TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim den 1. FC Köln. Wie Ihr die Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln, Bundesliga heute live: Datum, Anpfiff, Stadion und Zuschauer

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln wird am heutigen Freitag (15. Oktober) um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Duell am 8. Spieltag der Bundesliga findet in der PreZero-Arena in Sinsheim statt, der Heimspielstätte der TSG Hoffenheim.

Dort sind bis zu 15.075 Zuschauer erlaubt, die Gesamtkapazität von 30.150 darf genau zur Hälfte ausgenutzt werden. Hoffenheim hatte in dieser Saison aber schon vermehrt Probleme, die verfügbaren Tickets gänzlich an den Fan zu bringen.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln, Bundesliga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

TSG: Baumann - Kaderabek, C. Richards, Vogt, Raum - Geiger, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Adamyan - Bebou

Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan - Thielmann, Kainz - Uth - Modeste, Andersson

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Bayer Leverkusen vs. Bayern München an der Tabellenspitze ist das klare Topspiel des 8. Spieltags.

Anpfiff Heim Gast 15.10.

20:30 1899 Hoffenheim -:- 1. FC Köln 16.10.

15:30 Borussia Dortmund -:- 1. FSV Mainz 05 16.10.

15:30 Eintracht Frankfurt -:- Hertha BSC 16.10.

15:30 Union Berlin -:- VfL Wolfsburg 16.10.

15:30 SC Freiburg -:- RB Leipzig 16.10.

15:30 SpVgg Greuther Fürth -:- VfL Bochum 16.10.

18:30 Mönchengladbach -:- VfB Stuttgart 17.10.

15:30 Bayer Leverkusen -:- Bayern München 17.10.

17:30 FC Augsburg -:- Arminia Bielefeld

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Die Berichterstattung beginnt dort bereits um 19.30 Uhr mit folgender Crew:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Ralph Gunesch

Der Streamingdienst überträgt seit dieser Saison alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen live und exklusiv. Zudem sind dort am Wochenende mehrere Fußballshows zu sehen, darunter auch die Highlightshow am Samstag mit allen Highlights der Bundesliga.

Zusätzlich zu Spitzenfußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie einem Großteil aller Spiele der Champions League zeigt DAZN auch die NFL, NBA, MLB, Boxen, UFC, WWE, Wintersport, Beachvolleyball, Motorsport, Tennis, eSports, Rugby, Darts, Radsport, Extremsport, Handball und vieles mehr!

Für 14,99 Euro seht Ihr auf DAZN alles inklusive im jederzeit monatlich kündbaren Abonnement. Für 149,99 Euro könnt Ihr euch gleich ein Jahresabo holen und dafür zwei Monatsraten sparen!

© getty Trainer Steffen Baumgart hat mit dem 1. FC Köln einen guten Start in die Saison erwischt.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ zu den Livebildern könnt Ihr die Bundesliga natürlich auch weiterhin im SPOX-Liveticker verfolgen!

Hier entlang zum Liveticker TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln.

Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag

Der 1. FC Köln befindet sich nach einem guten Saisonstart im oberen Drittel der Tabelle, Hoffenheim ist fest im Mittelfeld.