SC Freiburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der SC Freiburg auf RB Leipzig. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Mit RB Leipzig kommt am heutigen Sonntag, den 16. Oktober um 15.30 Uhr, eine schwierige Aufgabe auf den Gastgeber aus Freiburg zu. Vor heimischer Kulisse im Europa-Park-Stadion wird sich der SC Freiburg keineswegs kampflos geschlagen geben.

Die Breisgauer stehen aktuell nämlich glänzend da in der Tabelle. Nach einem hervorragenden Saisonstart befindet sich der SC Freiburg, der immer noch ungeschlagen ist, auf Platz vier der Tabelle. Die letzten beiden Spiele gewannen sie zudem gegen den FC Augsburg und Hertha BSC. Mit viel Selbstbewusstsein wird der SC Freiburg folglich aus der Länderspielpause kommen.

Auch RB Leipzig gewann seine letzten beiden Bundesliga-Spiele. Gegen die Hertha und den VfL Bochum gab es ein deutliches 6:0 sowie ein 3:0. Zwischen den beiden Bundesligaspielen musste RB in der Champions League gegen Club Brügge jedoch eine knappe Niederlage hinnehmen. Für weiteren Zündstoff sorgt ein Trainingszwist zwischen Christopher Nkunku und Trainer Jesse Marsch, der der Vorbereitung sicherlich nicht förderlich war. Die Frage lautet also, von welchem der beiden Teams die Siegesserie am heutigen Samstag reißt.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig zeigt der Münchener Pay-TV-Sender Sky exklusiv im TV. Auf Sky Sport Bundesliga 3 läuft die Partie live und in voller Länge. Alternativ kann das Spiel in der Bundesliga-Konferenz mit den anderen Spielen am Samstag verfolgt werden. Die Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Partie beginnt heute zur gewohnten Zeit am Samstag-Nachmittag um 15.30 Uhr.

Ihr könnt das Spiel alternativ auch im Livestream komplett sehen. Zum einen bietet Sky mit der SkyGo-App allen Nutzern von Tablets und Smartphones die Möglichkeit, alle Inhalte von Sky zu streamen. Außerdem könnt Ihr auch das Sky Ticket buchen, welches es Euch ebenfalls erlaubt, das heutige Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig live zu schauen.

Die letzte Alternative bietet Magenta Sport. Mit dem Streamingdienst der Telekom könnt Ihr euch ebenfalls die Bundesliga-Konferenz am Samstag anschauen. Magenta Sport übernimmt dabei die Übertragung von Sky. Für alle diese Optionen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Datum: 16. Oktober

16. Oktober Begegnung: SC Freiburg vs. RB Leipzig

SC Freiburg vs. RB Leipzig Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung: Sky, Magenta Sport

Liveticker: SPOX

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

Einen detaillierten Liveticker zum Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig bietet am heutigen Nachmittag SPOX für alle die an, die das Spiel nicht live im TV oder im Livestream sehen können. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

Bundesliga: SC Freiburg vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Gvardiol - T. Adams, A. Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen

