Der 7. Spieltag der Bundesliga geht heute mit fünf Spielen weiter. Hier könnt Ihr vier dieser fünf Partien in der Samstagskonferenz verfolgen.

In der Bundesliga werden am heutigen Samstag fünf Partien absolviert. Vier davon starten zeitgleich um 15.30 Uhr. Wir tickern diese vier Spiele in der Konferenz am 7. Spieltag live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Bundesliga: Samstagskonferenz am 7. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund empfängt im Signal-Iduna-Park den FC Augsburg. Zudem stehen sich der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Die TSG Hoffenheim ist zu Gast beim VfB Stuttgart, Hertha BSC und der SC Freiburg treffen ebenfalls aufeinander.

Vor Beginn: Vier Partien werden gleichzeitig um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Bundesliga-Samstagsspiele am 7. Spieltag.

Bundesliga: Samstagskonferenz am 7. Spieltag heute im TV und Livestream

Wer die Bundesliga-Partien heute live und in voller Länge sehen will, braucht ein Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender bietet nämlich alle Spiele an. Ihr habt dabei die Möglichkeit, die Spiele jeweils als Einzelspiel oder als Teil der Samstagskonferenz zu verfolgen. Die Konferenz beginnt um 15 Uhr und wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ausgestrahlt.

Die Einzelspiele und die Konferenz könnt Ihr im Sky-Livestream mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket verfolgen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

