Bayer-Star Kerem Demirbay verrät Julian Nagelsmanns größte Stärke

Kerem Demirbay von Bayer 04 Leverkusen hat sich positiv zu seinem ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann geäußert. "Er war ein wichtiger Trainer für meine Karriere. Er hat mir damals sehr viel Vertrauen geschenkt", sagte der 28-Jährige im Interview mit Sport1.

Unter Nagelsmann trainierte Demirbay bei der TSG 1899 Hoffenheim und lernte die größte Stärke des jungen Trainers kennen: "Wenn ich das bewerten darf, ist seine größte Stärke das Menschliche. Natürlich ist er taktisch gut und geht sehr analytisch vor. Aber vor allem drückt er immer den richtigen Knopf, sodass der Spieler dann das Beste aus sich rausholt."

Zudem lobte der Offensivspieler seinen jungen Teamkollegen Florian Wirtz in höchsten Tönen. "Nach oben hin sind ihm keine Grenzen gesetzt. Wenn er gesund bleibt, kann er alles erreichen", erklärte Demirbay und sieht auch eine gewisse Entwicklung: "Er ist nochmal effektiver vor dem gegnerischen Tor geworden. Ich habe noch niemanden in seinem Alter gesehen, der so weit und effektiv ist wie er."

Am kommenden Wochenende empfangen Demirbay, Wirtz und Co. als Tabellenzweiter der Bundesliga Spitzenreiter FC Bayern München in der heimischen BayArena (Sonntag, ab 15.30 Uhr im Liveticker).