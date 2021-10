Michael Rummenigge rechnet mit Hertha BSC und Trainer Pal Dardai ab

Michael Rummenigge hat sich über Hertha BSC lustig gemacht und dazu Trainer Pal Dardai und Geschäftsführer Fredi Bobic kritisiert.

"Beim Blick auf Hertha BSC muss ich an den Berliner Flughafen denken: Beides sind Dauerbaustellen und es wird regelmäßig abgefertigt. Flüge auf dem Airport, die Fußball-Mannschaft auf dem Feld", ätzte Rummenigge in seiner Sportbuzzer-Kolumne.

Die Berliner belegen mit sechs Punkten aus sechs Spielen Platz 12 und weisen mit -11 das zweitschlechteste Torverhältnis aller Bundesliga-Klubs nach Greuther Fürth (-14) auf. Am Samstag treffen die Berliner auf den SC Freiburg (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Für mehr als einen Mittelfeldplatz werde es für den Hauptstadtklub in dieser Saison nicht reichen, erklärte Rummenigge. Es brauche Aufbruch, Erneuerung und Innovation.

"Dafür ist der eher altbackene Trainer Pal Dardai einfach nicht der richtige Mann", meinte der 57-jährige Ex-Nationalspieler weiter: "Der neue Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hätte sich schon im Sommer von dem Ungarn trennen müssen. Dardais Quasi-Rücktritt nach der Klatsche gegen die Bayern hätte für mich dann das Fass zum Überlaufen gebracht."

Rummenigge: Herthas Außendarstellung "verheerend"

Die Außendarstellung der Hertha bezeichnete Rummenigge als "verheerend". Seine Begründung: "Man denke nur an den Deadline Day. In den Sozialen Netzwerken wurde den Fans Hoffnung auf eine große Transferoffensive gemacht. Es kam genau ein Spieler: Myziane Maolida aus Nizza. Dabei hatte man mit Bobic eigentlich auf mehr gehofft. Aber man kann von dem neuen Manager auch keine blitzschnellen Wunderdinge erwarten, dafür ist bei Hertha in den vergangenen Jahren zu viel passiert."

© imago images Michael Rummenigge hat Hertha-Coach Pal Dardai kritisiert.

