Eintracht Frankfurt - Trainer Oliver Glasner übt Selbstkritik: "Zu wenig, von mir auch"

Eintracht Frankfurt ist nach dem überraschenden 2:1-Sieg in München vor der Länderspielpause zurück auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nach der 1:2-Pleite gegen Hertha BSC übte Trainer Oliver Glasner Selbstkritik.

"Wir sind alle schuld an dieser Niederlage, ich will das in keinster Weise auf die Spieler abwälzen", sagte der 47-Jährige und führte aus: "Es war zu wenig, von mir auch. Ich hätte ein Stück weit früher ins Spiel eingreifen können."

Als das wiederkehrende Thema über das System (Dreier- oder Viererkette) angesprochen wurde, platzte Glasner der Kragen. "Ich amüsiere mich über die Frage", sagte der Österreicher und holte zu einem Vortrag aus.

Innerhalb kürzester Zeit betonte er mehrfach, dass es bei derartigen Fehlern wie gegen Hertha "scheißegal" sei, mit welcher Formation man spiele. "Die Umsetzung ist oft das Problem, nicht das System", schob Glasner nach.

Die Eintracht holte aus den ersten acht Bundesligaspielen lediglich einen Sieg und fünf Remis. Vor den Sonntagsspielen rangiert der Europa-League-Teilnehmer somit auf Platz 14.