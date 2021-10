Der FC Bayern München bekommt es am 7. Spieltag der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt zu tun. Bei Sky wird die Partie jedoch nicht live im TV und Livestream gezeigt. Den Grund dafür erfahrt Ihr hier.

Die Bayern-Dominanz geht auch in der Saison 2021/22 ohne Unterbrechung weiter. Von 18 möglichen Punkten konnte der FC Bayern 16 holen. Lediglich beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag musste das Team von Trainer Julian Nagelsmann Punkte liegen lassen. Am 7. Spieltag geht es in der Liga gegen die noch sieglosen Hessen.

Die Partie findet am heutigen Sonntag, den 3. Oktober, statt. Die beiden Klubs treten um 17.30 Uhr in der Allianz Arena (München) gegeneinander an.

Darum zeigt Sky FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute nicht live im TV und Livestream

Obwohl Sky der Anbieter ist, der die meisten Spiele der Bundesliga zeigt, wird die Begegnung zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt nicht beim Pay-TV-Sender zu sehen sein. Sky überträgt nämlich "nur" die Samstagsspiele. Die Freitags- und Sonntagsspiele hat DAZN im Angebot.

Um das Duell heute live und in voller Länge zu verfolgen, benötigt Ihr also einen DAZN-Zugang. Vorberichte zum Spiel seht Ihr bereits ab 16.30 Uhr. In der Zeit vor Spielbeginn melden sich dafür Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl bei Euch.

© getty Trainer Julian Nagelsmann ist mit dem FC Bayern in Pflichtspielen noch ungeschlagen.

DAZN ist der perfekte Anbieter für alle, die Sport lieben. Im Fußballbereich werden nicht nur Bundesligaspiele gezeigt, zum Repertoire zählen auch die Primera Division, Ligue 1, Serie A, die Nations League sowie der Großteil der Champions League dazu.

Eine Menge anderer Sportarten bietet DAZN auf der Plattform ebenfalls an. Darunter die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA (UFC), Boxen oder Rugby.

Das Abonnement, das Ihr für DAZN benötigt, kostet pro Monat 14,99 Euro. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht verfolgen, weil Ihr kein DAZN-Abo habt oder unterwegs seid? Dann hat SPOX für Euch die perfekte Lösung - den Liveticker. Mit diesem bekommt Ihr im Minutentakt detaillierte Einträge zum Spielgeschehen geliefert.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski Eintracht Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hasebe, Hinteregger - Sow, Jakic - Chandler, Kamada, Kostic - Lammers, Borré

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag