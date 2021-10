Mit dem BVB trifft der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga am heutigen Samstag auf Mainz 05. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Samstag möchte der BVB die Tabellenspitze der Liga erobern! Das Spiel gegen Mainz 05, welches heute um 15.30 Uhr angepfiffen wird, bietet dafür eine hervorragende Gelegenheit. Das liegt daran, dass der FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen, die beiden Teams vor dem BVB in der Tabelle, erst morgen gegeneinander spielen. Mit einem Sieg könnte der BVB zumindest für eine Nacht von der Tabellenspitze grüßen.

Erling Haaland könnte einen entscheidenden Teil zu dieser Mission beitragen. Hinter seiner Gesundheit steht aktuell jedoch ein Fragezeichen, da er sich vor der Länderspielpause verletzt hat. Gegen Mainz 05 könnte Haaland jedoch sein Comeback geben. Marco Rose hat dies auf der Pressekonferenz nämlich noch nicht ausgeschlossen. Der Stürmer brennt in jedem Fall dafür, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können. Doch auch ohne Haaland lief es in den letzten Spielen gut für den BVB. Dortmund gewann seine letzten beiden Pflichtspiele knapp gegen Lissabon in der Champions League und den FC Augsburg in der Bundesliga. Mit dem Sieg gegen den FCA konnte sich der BVB bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze schieben.

Mainz 05 hingegen wartet seit drei Spieltagen auf einen Sieg. Nach dem guten Saisonstart kamen die Mainzer in den letzten drei Spielen nur auf einen Punkt. Mit einem Sieg heute könnte Mainz 05 wieder in das obere Drittel der Tabelle rücken. Gegen einen BVB, der wohl auf Haaland setzten kann, wird das jedoch alles andere als leicht.

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05 wird am heutigen Tag um 15.30 Uhr ausschließlich bei Sky zu sehen sein. Der Münchener Bezahlsender besitzt die exklusiven Live-Rechte für die Bundesliga am Samstag.

Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD könnt Ihr das gesamte Spiel live im TV verfolgen. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz mit den anderen Spielen der Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 sehen. Die Partie beginnt heute um 15.30 Uhr.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05 auch sehen. Unter anderem mit der SkyGo-App, mit der Ihr das gesamte Programm von Sky sehen könnt. Außerdem könnt Ihr das Sky Ticket buchen, welches es Euch auch ermöglicht, das Spiel live und in voller Länge zu sehen.

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker

Die heutige Begegnung zwischen dem BVB und Mainz 05 könnt Ihr auch im Liveticker verfolgen. Wer das Spiel nämlich nicht im TV sehen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Can, Hummels, N. Schulz - Witsel - Brandt, Bellingham - Reus - Malen, Haaland

Mainz 05: Zentner - Nemeth, Bell, Niakhaté - Widmer, Barreiro, Stach, Lucoqui - Burkardt, Ingvartsen - Onisiwo

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Datum: 16. Oktober

16. Oktober Begegnung: BVB vs. Mainz 05

BVB vs. Mainz 05 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung: Sky

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 8. Spieltag