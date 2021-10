Im Signal Iduna Park empfängt heute Borussia Dortmund den FC Augsburg. Hier könnt Ihr die Begegnung des 9. Spieltags im Liveticker verfolgen.

In der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den FC Augsburg. Können die Gäste auch ohne Torjäger Erling Haaland triumphieren? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund muss auch gegen den FC Augsburg auf seinen Ausnahmestürmer Erling Haaland verzichten. Das es auch ohne den Norweger geht, zeigte der BVB am vergangenen Dienstag beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach will Dortmund auch in der Bundesliga zurück auf die Siegerstraße, um den FC Bayern nicht schon früh enteilen zu lassen. Augsburg geht als Außenseiter in die Partie. Sein letztes Auswärtsspiel verlor der FCA am vergangenen Sonntag in Freiburg mit 0:3.

Vor Beginn: Los geht's im Signal Iduna Park heute um 15.30 Uhr mit dem Anpfiff. Nach der Überarbeitung der Coronaschutzverordnung in NRW werden mehr als 38.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion kommen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg.

BVB vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Malen, T. Hazard

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Malen, T. Hazard Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Gruezo, Dorsch - Hahn, Caligiuri, Vargas - Niederlechner

BVB vs. FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg könnt Ihr heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei Sky. Dort läuft BVB vs. FCA ab 15.15 Uhr entweder auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit dem Kommentar von Marcus Lindemann als Einzelspiel oder auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) in der Konferenz.

Alternativ können Sky-Kunden mit der SkyGo-App auf einen Livestream zugreifen. Außerdem könnt Ihr Euch mit dem SkyTicket das Sport-Paket buchen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle